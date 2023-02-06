https://ria.ru/20230206/aleppo-1849996443.html
Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо
Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо - РИА Новости, 06.02.2023
Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо
Во втором по величине городе Сирии Алеппо в результате землетрясения полностью разрушены 40 домов, сообщил в понедельник сирийскому телеканалу "Аль-Ихбария"... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:31
2023-02-06T12:31
2023-02-06T12:31
в мире
алеппо
сирия
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Во втором по величине городе Сирии Алеппо в результате землетрясения полностью разрушены 40 домов, сообщил в понедельник сирийскому телеканалу "Аль-Ихбария" губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб. "До настоящего момента мы зарегистрировали 60 смертельных случаев, 270 раненых и полное разрушение 40 жилых зданий. Эти данные будут обновляться, потому что спасательные работы продолжаются во всех частях города Алеппо", - сказал губернатор. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.
алеппо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо
2023-02-06T12:31
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, видео
В мире, Алеппо, Сирия, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо
Губернатор провинции Дияб сообщил о 40 домах в Алеппо, разрушенных при землетрясении
ДОХА, 6 фев - РИА Новости.
Во втором по величине городе Сирии Алеппо в результате землетрясения полностью разрушены 40 домов, сообщил в понедельник сирийскому телеканалу "Аль-Ихбария
" губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб.
"До настоящего момента мы зарегистрировали 60 смертельных случаев, 270 раненых и полное разрушение 40 жилых зданий. Эти данные будут обновляться, потому что спасательные работы продолжаются во всех частях города Алеппо", - сказал губернатор.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.