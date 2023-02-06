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Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо

Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо - РИА Новости, 06.02.2023

Землетрясение разрушило 40 домов в Алеппо

Во втором по величине городе Сирии Алеппо в результате землетрясения полностью разрушены 40 домов, сообщил в понедельник сирийскому телеканалу "Аль-Ихбария"... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:31

2023-02-06T12:31

2023-02-06T12:31

в мире

алеппо

сирия

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Во втором по величине городе Сирии Алеппо в результате землетрясения полностью разрушены 40 домов, сообщил в понедельник сирийскому телеканалу "Аль-Ихбария" губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб. "До настоящего момента мы зарегистрировали 60 смертельных случаев, 270 раненых и полное разрушение 40 жилых зданий. Эти данные будут обновляться, потому что спасательные работы продолжаются во всех частях города Алеппо", - сказал губернатор. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

алеппо

сирия

кахраманмараш

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Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо 2023-02-06T12:31 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, сирия, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, видео