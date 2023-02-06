https://ria.ru/20230206/aerostat-1850010375.html
В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США
В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США - РИА Новости, 06.02.2023
В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с аэростатом КНР, заявил, что это скорее вопрос двухсторонних китайско-американских отношений, РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:06
2023-02-06T13:06
2023-02-06T13:06
в мире
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министерство обороны сша
ллойд остин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с аэростатом КНР, заявил, что это скорее вопрос двухсторонних китайско-американских отношений, и Кремль этот инцидент комментировать не будет. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута. В воскресенье МИД и Минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.
https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, дмитрий песков, джо байден, министерство обороны сша, ллойд остин
В мире, Китай, США, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, Министерство обороны США, Ллойд Остин
В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США
Песков назвал инцидент с аэростатом вопросом двусторонних китайско-американских отношений
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об инциденте с аэростатом КНР, заявил, что это скорее вопрос двухсторонних китайско-американских отношений, и Кремль этот инцидент комментировать не будет.
"Честно говоря, мы не хотели бы этого делать. Все-таки аэростат по всей видимости китайский, летел он в воздушном пространстве США. Это, наверное, скорее вопрос для двухсторонних китайско-американских отношений, поэтому мы не будем это комментировать", - сказал Песков.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле.
Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
В воскресенье МИД и Минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.