Рябков назвал ответственным поведение Китая в ситуации с аэростатом
Рябков заявил, что Китай в ситуации с аэростатом ведет себя максимально ответственно
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что Китай в ситуации с обнаруженным над территорией США аэростатом ведет себя максимально ответственно, а вот дальнейшие шаги Вашингтона - вопрос открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я уверен, что наши китайские коллеги проводят максимально ответственную линию и настроены, как и по многим другим вопросам, мы это видим, всегда на диалог, обмен мнениями. Как себя поведут США - это вопрос открытый. Будем смотреть", - сказал Рябков.
5 февраля, 13:58Маск посмеялся над сбитым военными китайским аэростатом
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле.
Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.
В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.