https://ria.ru/20230206/aerostat-1849951154.html

Рябков назвал ответственным поведение Китая в ситуации с аэростатом

Рябков назвал ответственным поведение Китая в ситуации с аэростатом - РИА Новости, 06.02.2023

Рябков назвал ответственным поведение Китая в ситуации с аэростатом

В Москве уверены, что Китай в ситуации с обнаруженным над территорией США аэростатом ведет себя максимально ответственно, а вот дальнейшие шаги Вашингтона -... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:13

2023-02-06T10:13

2023-02-06T10:13

в мире

китай

сергей рябков

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве уверены, что Китай в ситуации с обнаруженным над территорией США аэростатом ведет себя максимально ответственно, а вот дальнейшие шаги Вашингтона - вопрос открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я уверен, что наши китайские коллеги проводят максимально ответственную линию и настроены, как и по многим другим вопросам, мы это видим, всегда на диалог, обмен мнениями. Как себя поведут США - это вопрос открытый. Будем смотреть", - сказал Рябков. Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Как заявил шеф Пентагона, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами. США заметили шар еще в начале прошлого месяца, о нем было доложено Байдену. В субботу Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности находящихся на земле. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Перемещение шара отслеживало командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута. В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.

https://ria.ru/20230205/aerostat-1849848564.html

https://ria.ru/20230205/ssha-1849801602.html

китай

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сергей рябков, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)