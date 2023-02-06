https://ria.ru/20230206/abakhziya-1850064453.html
В Абхазии ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии
В Абхазии ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
В Абхазии ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии
Жители Абхазии после землетрясения в Турции в понедельник днем ощутили слабые подземные толчки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:42
2023-02-06T15:42
2023-02-06T15:42
в мире
абхазия
турция
сирия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СУХУМ, 6 фев - РИА Новости. Жители Абхазии после землетрясения в Турции в понедельник днем ощутили слабые подземные толчки, передает корреспондент РИА Новости. Толчки ощущались около 13.30 мск, длились недолго и были слабыми. По словам очевидцев, в некоторых многоэтажных домах Сухума качались люстры. Как сообщало грузинское информационное агентство "Батумелеби", в грузинском черноморском городе Батуми днем в понедельник почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения в республике выросло до 326, пострадали 1042 человека.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850058556.html
https://ria.ru/20230206/aftershoki-1850055973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, турция, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Абхазия, Турция, Сирия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
В Абхазии ощутили подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии
Жители Абхазии ощутили слабые подземные толчки после землетрясения в Турции и Сирии