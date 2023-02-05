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СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России - РИА Новости, 05.02.2023
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений"... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T18:32
2023-02-05T18:32
2023-02-05T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" РФ, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию со взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансеров, а также городской больницы для обвинения РФ в "военных преступлениях". Ранее в штабе отметили, что планируемая Украиной провокация в Краматорске призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html
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в мире, краматорск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск для освещения "военных преступлений" России