https://ria.ru/20230205/zhurnalisty-1849882264.html

СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России

СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России - РИА Новости, 05.02.2023

СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России

СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений"... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T18:32

2023-02-05T18:32

2023-02-05T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

служба безопасности украины

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" РФ, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию со взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансеров, а также городской больницы для обвинения РФ в "военных преступлениях". Ранее в штабе отметили, что планируемая Украиной провокация в Краматорске призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html

краматорск

украина

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в мире, краматорск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины