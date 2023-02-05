Рейтинг@Mail.ru
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/zhurnalisty-1849882264.html
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России - РИА Новости, 05.02.2023
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений"... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T18:32
2023-02-05T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" РФ, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию со взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансеров, а также городской больницы для обвинения РФ в "военных преступлениях". Ранее в штабе отметили, что планируемая Украиной провокация в Краматорске призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848484628.html
краматорск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, краматорск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины
18:32 05.02.2023
 
СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, сообщило Минобороны России

СБУ привезла западных журналистов в Краматорск для освещения "военных преступлений" России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника в Краматорске - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. СБУ привезла западных журналистов в Краматорск, где планируется провокация со взрывами в городских медучреждениях, для освещения якобы "военных преступлений" РФ, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию со взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансеров, а также городской больницы для обвинения РФ в "военных преступлениях".
"В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице "Сапфир" (ул. Врачебная, д. 35). При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы", - сообщили в штабе.
Ранее в штабе отметили, что планируемая Украиной провокация в Краматорске призвана ускорить поставки Киеву дальнобойного западного оружия.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 17:26Специальная военная операция на Украине
В ВСУ пожаловались журналисту Bild на тяжелую ситуацию под Артемовском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскСлужба безопасности УкраиныУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала