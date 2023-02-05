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Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849904821.html
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой - РИА Новости, 05.02.2023
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой
Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:49
2023-02-05T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
артемовск
донецкая народная республика
евгений пригожин
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский. Президент также добавил, что Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849854983.html
https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html
донбасс
артемовск
донецкая народная республика
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в мире, донбасс, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин
22:49 05.02.2023 (обновлено: 23:23 05.02.2023)
 
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Президент Украины Зеленский назвал обстановку в Донбассе очень тяжелой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский.

"Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои", — сказал он.

Президент также добавил, что Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.
Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.
Мобилизованные бойцы ВС России в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 14:54Специальная военная операция на Украине
Южная группировка заняла более выгодные позиции на Донецком направлении
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 19:16Специальная военная операция на Украине
В ДНР создают базу данных о военных преступлениях ВСУ в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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