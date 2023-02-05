https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849904821.html

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой - РИА Новости, 05.02.2023

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:49

2023-02-05T22:49

2023-02-05T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

артемовск

донецкая народная республика

евгений пригожин

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для украинских военных, заявил в видеообращении Владимир Зеленский. Президент также добавил, что Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.Сегодня один из бойцов "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что на юге Артемовска ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных украинцев. По его словам, в южных кварталах населенного пункта идут тяжелые городские бои.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что Вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849854983.html

https://ria.ru/20230203/prestupleniya-1849636993.html

донбасс

артемовск

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, донбасс, артемовск, донецкая народная республика, евгений пригожин, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, денис пушилин, владимир путин