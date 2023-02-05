https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html

Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2023

Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что попал под обстрел в Запорожской области. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:52

2023-02-05T08:52

2023-02-05T09:18

запорожская область

запорожье

сергей меняйло

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что попал под обстрел в Запорожской области. Он назвал случившееся "рядовым случаем на территории боевых действий" и поблагодарил тех, кто беспокоился."Я еще продолжаю оставаться здесь (в Запорожской области. — Прим. ред.)", — добавил Меняйло РИА Новости.Он подтвердил, что приехал в Запорожскую область, чтобы посетить позиции, на которых находятся добровольцы из Северной Осетии, и пообщаться с ними.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230131/dzhango-1848659305.html

запорожская область

запорожье

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, запорожье, сергей меняйло, происшествия