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Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2023
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Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2023
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что попал под обстрел в Запорожской области. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:52
2023-02-05T09:18
запорожская область
запорожье
сергей меняйло
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что попал под обстрел в Запорожской области. Он назвал случившееся "рядовым случаем на территории боевых действий" и поблагодарил тех, кто беспокоился."Я еще продолжаю оставаться здесь (в Запорожской области. — Прим. ред.)", — добавил Меняйло РИА Новости.Он подтвердил, что приехал в Запорожскую область, чтобы посетить позиции, на которых находятся добровольцы из Северной Осетии, и пообщаться с ними.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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запорожская область, запорожье, сергей меняйло, происшествия
Запорожская область, Запорожье, Сергей Меняйло, Происшествия
08:52 05.02.2023 (обновлено: 09:18 05.02.2023)
 
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области

Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСергей Меняйло
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Меняйло. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что попал под обстрел в Запорожской области.
"Никто не пострадал", — уточнил он.
Он назвал случившееся "рядовым случаем на территории боевых действий" и поблагодарил тех, кто беспокоился.
"Я еще продолжаю оставаться здесь (в Запорожской области. — Прим. ред.)", — добавил Меняйло РИА Новости.
Он подтвердил, что приехал в Запорожскую область, чтобы посетить позиции, на которых находятся добровольцы из Северной Осетии, и пообщаться с ними.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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