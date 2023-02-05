https://ria.ru/20230205/yasinovataya-1849846664.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:35
2023-02-05T13:35
2023-02-05T13:35
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230203/boepripas-1849496295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов