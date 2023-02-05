https://ria.ru/20230205/yaponiya-1849807469.html

СМИ: Япония может рассмотреть вопрос о размещении у себя американских ракет

СМИ: Япония может рассмотреть вопрос о размещении у себя американских ракет - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ: Япония может рассмотреть вопрос о размещении у себя американских ракет

Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T04:35

2023-02-05T04:35

2023-02-05T05:30

япония

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джо байден

фумио кисида

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ТОКИО, 5 фев - РИА Новости. Правительство Японии намерено рассмотреть вопрос о размещении на ее территории американских ракет средней дальности, если США начнут официальные переговоры по этому поводу, пишет издание "Санкэй" со ссылкой на информированные источники.До настоящего времени на протяжении последних лет Вашингтон поднимал данный вопрос лишь в кулуарах формальных встреч.Газета отмечает, что в качестве возможных кандидатов на размещение американская сторона указывала находящиеся на разработке гиперзвуковые ракеты LRHW и крылатые ракеты Tomahawk."Возможны такие места (размещения - ред.), как остров Кюсю и другие", - цитирует издание слова источника, подчеркивая при этом, что никаких конкретных предложений о местах дислоцирования не поступало.Также не исключается и вариант размещения ракет на американских военных кораблях, которые дислоцированы в Индо-тихоокеанском регионе на ротационной основе. Издание также отмечает, что размещение ракет на японском архипелаге рассматривается США как одно из составляющих плана по созданию системы вооружений на острова так называемой первой цепи, в которую входят Япония, Тайвань, северная часть Филиппин, остров Борнео.В то же время газета подчеркивает, что вопрос размещения ракет средней дальности официально не поднимался ни в ходе саммита лидеров Японии и США в январе этого года, ни в ходе встречи глав МИД и военных ведомств двух стран в формате "2+2".В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом японский премьер Фумио Кисида озвучил намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что они станут частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника. До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет.В середине декабря Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны; "Стратегия национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны; "План обеспечения обороноспособности" — он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В документах также обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это равно примерно 11 триллионам иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году (заканчивается 31 марта 2023-го) составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП.

https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

https://ria.ru/20230126/yaponiya-1847482791.html

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

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япония, сша, джо байден, фумио кисида, в мире