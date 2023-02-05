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Процедура выборов президента Кипра

Процедура выборов президента Кипра - РИА Новости, 05.02.2023

Процедура выборов президента Кипра

Согласно первой статьи Конституции Кипра (1960), главой государства является грек-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, избираемые соответственно греко-... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T01:11

2023-02-05T01:11

2023-02-05T01:11

справки

кипр

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Согласно первой статьи Конституции Кипра (1960), главой государства является грек-киприот, а вице-президентом – турок-киприот, избираемые соответственно греко- и турко-кипрской общинами острова путем прямого, всеобщего и тайного голосования.Выборы президента и вице-президента проводятся в один и тот же день, но голосование по кандидатам отдельное.Срок полномочий президента составляет пять лет со дня вступления в должность и продолжается до вступления в должность нового президента.Президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд. Выборы проводятся Министерством внутренних дел Кипра.Все граждане, достигшие 18-летнего возраста ко дню выборов и проживающие на Кипре в течение шести месяцев до дня выборов, имеют право голосовать. Регистрация избирателей активна, ее осуществляет Департамент регистрации актов гражданского состояния и миграции МВД. Все граждане, получившие право голоса, должны зарегистрироваться в течение 30 дней. Каждому избирателю выдается карточка для голосования, которая в день выборов может быть использована как удостоверение личности. МВД рассматривает и обновляет списки избирателей ежеквартально.Информация о регистрации избирателей доступна для ознакомления общественности в районных управлениях и в интернете.Избиратели, проживающие на неподконтрольной правительству территории, могут проголосовать на специально отведенных избирательных участках в районах, подконтрольных правительству.Баллотироваться в президенты могут дееспособные граждане, достигшие 35 лет, принадлежащие к общине киприотов-греков, не осужденные, согласно Конституции, "за преступление бесчестия или аморальности и не дисквалифицированные по решению суда за избирательные правонарушения".Должность президента несовместима с должностью министра, депутата или члена муниципального совета, включая мэра, или другой государственной или муниципальной должностью. Президентом также не может быть член вооруженных сил или сил безопасности республики Кипр.Кандидаты на должность президента Кипра могут быть выдвинуты как политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах, так и в порядке самовыдвижения.Для регистрации потенциальные кандидаты должны представить 101 подпись граждан и залог в размере двух тысяч евро, который возвращается тем, кто получит не менее 3% действительных голосов.Выдвижение кандидатов происходит за 30 дней до дня выборов, все кандидаты регистрируются в тот же день. После этого документы о выдвижении становятся доступными для общественности течение нескольких часов. Подача жалоб на некорректные документы кандидатов возможна в течение шести часов после завершения процесса выдвижения.По закону официальный период избирательной кампании начинается за шесть месяцев до дня выборов и заканчивается в день выборов. Опросы общественного мнения не допускаются за семь дней до дня выборов. Платная политическая реклама запрещена за 55 часов до открытия голосования. Лимит расходов на избирательную кампанию для каждого кандидата в президенты составляет один миллион евро.В день выборов избирательные участки открываются в 7.00, в 12.00 их работа прерывается на час, в 13.00 голосование возобновляется и продолжается в обычном режиме до 18.00. В случае необходимости председательствующий может по своему усмотрению продлить время голосования на своем избирательном участке до полуночи при условии, что имеются избиратели, ожидающие голосования.Избиратель для допуска на избирательный участок и получения бюллетеня для голосования должен быть зарегистрированным в списке избирателей на соответствующем избирательном участке. Избирателю необходимо предъявить карточку для голосования или удостоверение личности.Каждый избиратель голосует лично. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Получив бюллетень, избиратель проходит в кабину для голосования и ставит синей или черной ручкой знак "X", "+" или "√" в соответствующей графе напротив фамилии кандидата, за которого он голосует.После того, как избиратель проголосовал, он складывает свой бюллетень и опускает его в урну, чтобы никто не видел, за кого он проголосовал.Избранным считается кандидат, получивший более 50% действительных голосов. При его отсутствии ровно через одну неделю проводятся повторные выборы между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество действительных голосов. В этом случае избранным считается кандидат, получивший наибольшее число поданных действительных голосов.Если на выборах был выдвинут только один кандидат, то он провозглашается избранным.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кипр