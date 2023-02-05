https://ria.ru/20230205/vstrecha-1849895157.html

Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию

Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию - РИА Новости, 05.02.2023

Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:22

2023-02-05T20:22

2023-02-05T20:22

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819459226_39:478:2830:2048_1920x0_80_0_0_44a11419add0ecc73f3b4be001c4f5e0.jpg

МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят антисанкционное взаимодействие, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 5 февраля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Основное, о чем договорились главы государств, - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230131/voennye-1848654933.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире