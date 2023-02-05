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Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию - РИА Новости, 05.02.2023
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Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию
Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию - РИА Новости, 05.02.2023
Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:22
2023-02-05T20:22
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят антисанкционное взаимодействие, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 5 февраля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Основное, о чем договорились главы государств, - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
20:22 05.02.2023
 
Путин и Лукашенко договорились о встрече по антисанкционному взаимодействию

Путин и Лукашенко договорились о встрече для обсуждения антисанкционного взаимодействия

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились определить в ближайшее время дату встречи, в ходе которой обсудят антисанкционное взаимодействие, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 5 февраля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Основное, о чем договорились главы государств, - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - говорится в сообщении пресс-службы.
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