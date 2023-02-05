https://ria.ru/20230205/volnovakha-1849897464.html

При обстреле Волновахи со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы

При обстреле Волновахи со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы - РИА Новости, 05.02.2023

При обстреле Волновахи со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы

Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела украинскими войсками Волновахи, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:51

2023-02-05T20:51

2023-02-05T20:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела украинскими войсками Волновахи, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Волноваха: по улице Донецкой, 169 пострадала женщина 1995 года рождения; по улице Свердлова, 46 пострадала женщина 1984 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в 18.00 мск украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по населенному пункту Волноваха.

https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html

донецкая народная республика

волноваха

украина

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в мире, донецкая народная республика, волноваха, вооруженные силы украины, украина