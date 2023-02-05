https://ria.ru/20230205/vertolety-1849898987.html

Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии

Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2023

Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии

Белоруссия в ближайшее время получит для авиации вертолеты Ми-35М, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T21:19

2023-02-05T21:19

2023-02-05T21:19

белоруссия

ми-35м

в мире

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Белоруссия в ближайшее время получит для авиации вертолеты Ми-35М, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. "Мы получаем отряд, четыре до апреля будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению", - добавил полковник. Он также анонсировал поставку значительного количества авиационных средств поражения. Лукьянович констатировал, что для белорусских ВВС и ПВО основная задача – боевое дежурство по противовоздушной обороне. "Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находятся на боевом дежурстве. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются, в том числе, у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению", - резюмировал начальник ВВС и ПВО Белоруссии.

https://ria.ru/20230205/armiya-1849876668.html

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белоруссия, ми-35м, в мире