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Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии
Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2023
Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии
Белоруссия в ближайшее время получит для авиации вертолеты Ми-35М, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:19
2023-02-05T21:19
2023-02-05T21:19
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ми-35м
в мире
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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Белоруссия в ближайшее время получит для авиации вертолеты Ми-35М, заявил начальник ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович. "Мы получаем отряд, четыре до апреля будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению", - добавил полковник. Он также анонсировал поставку значительного количества авиационных средств поражения. Лукьянович констатировал, что для белорусских ВВС и ПВО основная задача – боевое дежурство по противовоздушной обороне. "Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находятся на боевом дежурстве. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются, в том числе, у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению", - резюмировал начальник ВВС и ПВО Белоруссии.
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белоруссия, ми-35м, в мире
Белоруссия, Ми-35М, В мире
Минск получит вертолеты Ми-35М, подтвердил начальник ВВС и ПВО Белоруссии
Начальник ВВС и ПВО Белоруссии Лукьянович: Минск получит Ми-35М в ближайшее время
МИНСК, 5 фев - РИА Новости.
Белоруссия в ближайшее время получит для авиации вертолеты Ми-35М, заявил начальник
ВВС и ПВО республики полковник Андрей Лукьянович.
"Буквально пару недель назад мы получили новую батарею Тор-М2, в ближайшее время мы получим для авиации вертолеты Ми-35М. В этом году спланирована также поставка, закупка самолетов СУ-30СМ. Для наших радиотехнических войск мы получим маловысотные радиолокационные комплексы "Роса" белорусского производства, также радиолокационные станции "Восток", - рассказал Лукьянович в воскресном эфире телеканала СТВ.
"Мы получаем отряд, четыре до апреля будут уже находиться на наших аэродромах. И наши пилоты будут выполнять задачи, они переучились, наши пилоты уже переучены на эту технику, и мы со своими экипажами перегоняем их и приступаем к выполнению задач по предназначению", - добавил полковник.
Он также анонсировал поставку значительного количества авиационных средств поражения.
Лукьянович констатировал, что для белорусских ВВС и ПВО основная задача – боевое дежурство по противовоздушной обороне. "Пока мы с вами общаемся, около 1 000 человек находятся на боевом дежурстве. Конечно, мы отслеживаем все тенденции, новинки, которые появляются, в том числе, у наших западных коллег, партнеров, и у нас есть силы и средства, которые способны защитить наше воздушное пространство. Поэтому я как командующий оцениваю, что система ПВО боеспособна и готова к выполнению задач по предназначению", - резюмировал начальник ВВС и ПВО Белоруссии.