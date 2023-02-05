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В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023
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В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии у закрывших свои консульства в Стамбуле стран доказательств по... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T18:12
2023-02-05T18:12
в мире
стамбул
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сулейман сойлу
нидерланды
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франция
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии у закрывших свои консульства в Стамбуле стран доказательств по угрозе теракта. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась.
https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849872589.html
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в мире, стамбул, турция, швеция, сулейман сойлу, нидерланды, великобритания, франция, швейцария, германия
В мире, Стамбул, Турция, Швеция, Сулейман Сойлу, Нидерланды, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия
18:12 05.02.2023
 
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле

В турецком парламенте усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии у закрывших свои консульства в Стамбуле стран доказательств по угрозе теракта.
"Если бы у них были доказательства, было бы правильным поделиться (ими - ред.) с нами. Но учитывая, что до сих пор никаких доказательств приведено не было, это говорит о том, что их (доказательств) у них нет", - привел слова Шентопа телеканал TRT Haber.
Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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В миреСтамбулТурцияШвецияСулейман СойлуНидерландыВеликобританияФранцияШвейцарияГермания
 
 
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