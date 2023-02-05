https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849879961.html
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии у закрывших свои консульства в Стамбуле стран доказательств по... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T18:12
2023-02-05T18:12
2023-02-05T18:12
в мире
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сулейман сойлу
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп усомнился в наличии у закрывших свои консульства в Стамбуле стран доказательств по угрозе теракта. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась.
https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849872589.html
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в мире, стамбул, турция, швеция, сулейман сойлу, нидерланды, великобритания, франция, швейцария, германия
В мире, Стамбул, Турция, Швеция, Сулейман Сойлу, Нидерланды, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия
В Анкаре усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле
В турецком парламенте усомнились в наличии доказательств угрозы теракта в Стамбуле