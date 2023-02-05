https://ria.ru/20230205/turtsiya-1849855984.html

Эрдоган обсудит с правительством членство Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган обсудит с правительством членство Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.02.2023

Эрдоган обсудит с правительством членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник календарь выборов и процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:01

2023-02-05T15:01

2023-02-05T15:01

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финляндия

турция

пекка хаависто

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник календарь выборов и процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в прошлом мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наиболее важными вопросами повестки дня являются календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО", - сообщил собеседник агентства. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём недавно заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849574639.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848666363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, финляндия, турция, пекка хаависто, реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, нато