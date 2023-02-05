https://ria.ru/20230205/strelba-1849844141.html
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой - РИА Новости, 05.02.2023
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой
"Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:11
2023-02-05T13:11
2023-02-05T13:11
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице, другой - в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, инцидент произошел в заведении на Чечерском проезде. "Конфликт между посетителем и управляющим баней на бытовой почве. Молодой человек - в больнице с ранением живота, а управляющий - в ОМВД. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, молодой человек получил ранение из травматического оружия. В свою очередь информированный источник сказал РИА Новости, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за того, что посетитель бани решил справить нужду "не там, где надо".
https://ria.ru/20230131/konflikt-1848798989.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой
Отдых в бане в Москве закончился стрельбой из-за попытки справить нужду "не там, где надо"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице, другой - в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, инцидент произошел в заведении на Чечерском проезде.
"Конфликт между посетителем и управляющим баней на бытовой почве. Молодой человек - в больнице с ранением живота, а управляющий - в ОМВД. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, молодой человек получил ранение из травматического оружия.
В свою очередь информированный источник сказал РИА Новости, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за того, что посетитель бани решил справить нужду "не там, где надо".