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Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой - РИА Новости, 05.02.2023
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Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой - РИА Новости, 05.02.2023
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой
"Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:11
2023-02-05T13:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице, другой - в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, инцидент произошел в заведении на Чечерском проезде. "Конфликт между посетителем и управляющим баней на бытовой почве. Молодой человек - в больнице с ранением живота, а управляющий - в ОМВД. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, молодой человек получил ранение из травматического оружия. В свою очередь информированный источник сказал РИА Новости, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за того, что посетитель бани решил справить нужду "не там, где надо".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
13:11 05.02.2023
 
Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой

Отдых в бане в Москве закончился стрельбой из-за попытки справить нужду "не там, где надо"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице, другой - в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации главка, инцидент произошел в заведении на Чечерском проезде.
"Конфликт между посетителем и управляющим баней на бытовой почве. Молодой человек - в больнице с ранением живота, а управляющий - в ОМВД. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предварительно, молодой человек получил ранение из травматического оружия.
В свою очередь информированный источник сказал РИА Новости, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за того, что посетитель бани решил справить нужду "не там, где надо".
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