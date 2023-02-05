https://ria.ru/20230205/strelba-1849844141.html

Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой

Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой - РИА Новости, 05.02.2023

Отдых в бане в Москве закончился конфликтом со стрельбой

"Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:11

2023-02-05T13:11

2023-02-05T13:11

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Отдых" в бане на юго-западе Москвы перерос в конфликт и дальнейшую стрельбу, предварительно, из травматического оружия, в итоге один человек попал в больнице, другой - в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации главка, инцидент произошел в заведении на Чечерском проезде. "Конфликт между посетителем и управляющим баней на бытовой почве. Молодой человек - в больнице с ранением живота, а управляющий - в ОМВД. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, предварительно, молодой человек получил ранение из травматического оружия. В свою очередь информированный источник сказал РИА Новости, что конфликт, по предварительным данным, начался из-за того, что посетитель бани решил справить нужду "не там, где надо".

https://ria.ru/20230131/konflikt-1848798989.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва