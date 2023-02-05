https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849859126.html
Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале
Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале - РИА Новости, 05.02.2023
Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале
Награжденный орденом Мужества участник специальной военной операции, махачкалинец Ибрагимхалил Гаджиев рассказал РИА Новости, почему передал спорткар Ford... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:29
2023-02-05T15:29
2023-02-05T17:10
шамильский район
донецкая область
украина
ford motor
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Награжденный орденом Мужества участник специальной военной операции, махачкалинец Ибрагимхалил Гаджиев рассказал РИА Новости, почему передал спорткар Ford Mustang в пользу мечети в столице Дагестана. Уроженец села Мачада Шамильского района Дагестана сержант Гаджиев в 2022 году в ДНР, подбив бронетранспортер ВСУ, прикрыл командира роты и сослуживцев от выстрела из гранатомета. Сам боец получил тяжелое ранение лица и баротравму."После лечения в госпитале, я вернулся в Дагестан. На сбережения купил спорткар Ford Mustang. Однако во время намаза в мечети имама Шамиля увидел, что нашей мечети требуется ремонт. Я решил отдать свой спорткар в пользу мечети. Продадут его или обменяют машину на стройматериалы — это решать духовенству", — рассказал Гаджиев. Он отметил, что эта марка машины была его мечтой детства. Стоимость спорткара, по его словам, "стартует от миллиона рублей и выше". Его отец, Абдурахман, считает, что Ибрагимхалил поступил правильно. "Абсолютно верное решение. Поддерживаю своего сына, добавить больше нечего. Мой сын молодец, хотя на Кавказе и не принято на людях хвалить своих детей", — сообщил РИА Новости Абдурахман Гаджиев.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html
https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шамильский район, донецкая область, украина, ford motor, безопасность
Шамильский район, Донецкая область, Украина, Ford Motor, Безопасность
15:29 05.02.2023 (обновлено: 17:10 05.02.2023)
Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале
Герой СВО Ибрагимхалил Гаджиев передал спорткар в пользу мечети в Махачкале
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Награжденный орденом Мужества участник специальной военной операции, махачкалинец Ибрагимхалил Гаджиев рассказал РИА Новости, почему передал спорткар Ford Mustang в пользу мечети в столице Дагестана.
Уроженец села Мачада Шамильского района
Дагестана сержант Гаджиев в 2022 году в ДНР, подбив бронетранспортер ВСУ, прикрыл командира роты и сослуживцев от выстрела из гранатомета. Сам боец получил тяжелое ранение лица и баротравму.
"После лечения в госпитале, я вернулся в Дагестан. На сбережения купил спорткар Ford Mustang. Однако во время намаза в мечети имама Шамиля увидел, что нашей мечети требуется ремонт. Я решил отдать свой спорткар в пользу мечети. Продадут его или обменяют машину на стройматериалы — это решать духовенству", — рассказал Гаджиев.
Он отметил, что эта марка машины была его мечтой детства.
"Мечта сбылась — я купил машину. Но теперь у меня другие планы — привести в порядок мечеть в Махачкале
. Мечеть многое что нам дает, но и нам, прихожанам, нужно ей что-то давать. У меня трое детей, и я молю Всевышнего даровать моим детям и всем моим соотечественникам мира и благополучия", — добавил Гаджиев.
Стоимость спорткара, по его словам, "стартует от миллиона рублей и выше".
Его отец, Абдурахман, считает, что Ибрагимхалил поступил правильно.
"Абсолютно верное решение. Поддерживаю своего сына, добавить больше нечего. Мой сын молодец, хотя на Кавказе
и не принято на людях хвалить своих детей", — сообщил РИА Новости Абдурахман Гаджиев.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.