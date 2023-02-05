https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849859126.html

Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале

Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале - РИА Новости, 05.02.2023

Герой спецоперации передал спорткар в пользу мечети в Махачкале

Награжденный орденом Мужества участник специальной военной операции, махачкалинец Ибрагимхалил Гаджиев рассказал РИА Новости, почему передал спорткар Ford... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:29

2023-02-05T15:29

2023-02-05T17:10

шамильский район

донецкая область

украина

ford motor

безопасность

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Награжденный орденом Мужества участник специальной военной операции, махачкалинец Ибрагимхалил Гаджиев рассказал РИА Новости, почему передал спорткар Ford Mustang в пользу мечети в столице Дагестана. Уроженец села Мачада Шамильского района Дагестана сержант Гаджиев в 2022 году в ДНР, подбив бронетранспортер ВСУ, прикрыл командира роты и сослуживцев от выстрела из гранатомета. Сам боец получил тяжелое ранение лица и баротравму."После лечения в госпитале, я вернулся в Дагестан. На сбережения купил спорткар Ford Mustang. Однако во время намаза в мечети имама Шамиля увидел, что нашей мечети требуется ремонт. Я решил отдать свой спорткар в пользу мечети. Продадут его или обменяют машину на стройматериалы — это решать духовенству", — рассказал Гаджиев. Он отметил, что эта марка машины была его мечтой детства. Стоимость спорткара, по его словам, "стартует от миллиона рублей и выше". Его отец, Абдурахман, считает, что Ибрагимхалил поступил правильно. "Абсолютно верное решение. Поддерживаю своего сына, добавить больше нечего. Мой сын молодец, хотя на Кавказе и не принято на людях хвалить своих детей", — сообщил РИА Новости Абдурахман Гаджиев.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html

https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html

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донецкая область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шамильский район, донецкая область, украина, ford motor, безопасность