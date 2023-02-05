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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах - РИА Новости, 05.02.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:15
2023-02-05T15:15
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
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Дарья Буймова
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
15:15 05.02.2023
 
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах

Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 15:11Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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