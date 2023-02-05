https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849857585.html
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах - РИА Новости, 05.02.2023
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:15
2023-02-05T15:15
2023-02-05T15:15
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение украинской живой силе и военной технике в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230205/snaryady-1849857258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах
Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 142 районах