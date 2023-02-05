https://ria.ru/20230205/snaryady-1849857258.html
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем - РИА Новости, 05.02.2023
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем
Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:11
2023-02-05T15:11
2023-02-05T15:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой народной республики и Алешки Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем
Минобороны: ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожской областью