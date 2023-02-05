https://ria.ru/20230205/snaryady-1849857258.html

ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем

ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем - РИА Новости, 05.02.2023

ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем

Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:11

2023-02-05T15:11

2023-02-05T15:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой народной республики и Алешки Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф