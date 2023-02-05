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ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/snaryady-1849857258.html
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем - РИА Новости, 05.02.2023
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем
Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:11
2023-02-05T15:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой народной республики и Алешки Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
15:11 05.02.2023
 
ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожьем

Минобороны: ВС России сбили 11 снарядов "Урагана" и HIMARS над ДНР и Запорожской областью

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили над ДНР и Запорожской областью 11 украинских реактивных снарядов систем "Ураган" и HIMARS, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой народной республики и Алешки Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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