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Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции - РИА Новости, 05.02.2023
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Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции
Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции - РИА Новости, 05.02.2023
Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции
Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:48
2023-02-05T10:48
в мире
украина
молдавия
германия
владимир зеленский
олаф шольц
евросоюз
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможное членство Украины в ЕС. "Это было сильным сигналом, что прошлым летом мы сделали Молдову и Украину странами-кандидатами. Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag на вопрос, реалистично ли вступление Украины в ЕС до конца 2024 года, как того желает Киев. На вопрос, предоставляется ли Украине некий "военный бонус", канцлер ответил, что условия для вступления в ЕС "для всех едины". Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html
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в мире, украина, молдавия, германия, владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Евросоюз
10:48 05.02.2023
 
Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции

Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции и соблюдении прав человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможное членство Украины в ЕС.
"Это было сильным сигналом, что прошлым летом мы сделали Молдову и Украину странами-кандидатами. Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag на вопрос, реалистично ли вступление Украины в ЕС до конца 2024 года, как того желает Киев.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 12:46
СМИ: некоторые страны ждут Украину в ЕС только через световые годы
На вопрос, предоставляется ли Украине некий "военный бонус", канцлер ответил, что условия для вступления в ЕС "для всех едины".
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
1 февраля, 16:23
Источник назвал темы саммита ЕС и Украины
 
В миреУкраинаМолдавияГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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