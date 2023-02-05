Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции
Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции и соблюдении прав человека
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможное членство Украины в ЕС.
"Это было сильным сигналом, что прошлым летом мы сделали Молдову и Украину странами-кандидатами. Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag на вопрос, реалистично ли вступление Украины в ЕС до конца 2024 года, как того желает Киев.
На вопрос, предоставляется ли Украине некий "военный бонус", канцлер ответил, что условия для вступления в ЕС "для всех едины".
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
1 февраля, 16:23Источник назвал темы саммита ЕС и Украины