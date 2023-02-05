https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html

Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции

Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции - РИА Новости, 05.02.2023

Шольц на вопрос о членстве Украины в ЕС напомнил о коррупции

Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:48

2023-02-05T10:48

2023-02-05T10:48

в мире

украина

молдавия

германия

владимир зеленский

олаф шольц

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg

БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Всем желающим вступить в Европейский Союз странам необходимо сперва соблюсти критерии верховенства права, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя возможное членство Украины в ЕС. "Это было сильным сигналом, что прошлым летом мы сделали Молдову и Украину странами-кандидатами. Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag на вопрос, реалистично ли вступление Украины в ЕС до конца 2024 года, как того желает Киев. На вопрос, предоставляется ли Украине некий "военный бонус", канцлер ответил, что условия для вступления в ЕС "для всех едины". Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849213943.html

https://ria.ru/20230201/sammit-1849011050.html

украина

молдавия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, германия, владимир зеленский, олаф шольц, евросоюз