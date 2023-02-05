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В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества - РИА Новости, 05.02.2023
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В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества
В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества - РИА Новости, 05.02.2023
В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества
Сильный ветер и обильный снегопад нарушили электроснабжение более чем 25 тысяч жителей Сербии, множество трасс непроходимы из-за снежных наносов, сообщило МВД... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:58
2023-02-05T12:58
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БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Сильный ветер и обильный снегопад нарушили электроснабжение более чем 25 тысяч жителей Сербии, множество трасс непроходимы из-за снежных наносов, сообщило МВД страны. Сильнейший ветер с обильным снегопадом прошли в ночь на воскресенье в западных горных районах Сербии и, в меньшей степени, в центральной части страны. Сильнее всего непогода повлияла на муниципалитеты Рашка, где расположен горнолыжный курорт Копаоник, прилежащие районы городов Нови-Пазар и Брус, а также муниципалитет Иваница на горном массиве Голия и окрестности. "На территории Республики Сербия зарегистрированы 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" (сетевая госкомпания – ред.) на местах устраняют нарушения", - сообщило сербское МВД утром в воскресенье. "Всего 104 пожарных-спасателя с 43 машинами из Белграда, Нови-Сада, Сремска-Митровицы, Панчево, Ниша, Сомбора, Ягодины, Ужице, Суботицы, Кралево и Смедерово были заняты до 7.00 (9.00 мск) на 45 объектах – помогали бригадам скорой помощи, гражданам в снежных наносах на дорогах, устраняли упавшие деревья и части крыш, помогали больным и пожилым людям в отдаленных местах", - уточнило ведомство. В ночь на воскресенье 10 автомобилей с пассажирами были освобождены из наносов на трассе в муниципалитете Нови-Пазар на горном массиве Копаоник. Противоположный склон и трасса от города Брус к главному горнолыжному курорту Сербии остается заметенной снегом, дорожные службы расчищают дороги. МВД обнародовало обширный список и остальных трасс, непроходимых из-за наносов, и призвало граждан воздержаться от поездок в эти районы.
https://ria.ru/20230131/svet-1848648198.html
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в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
12:58 05.02.2023
 
В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества

Снегопад и сильный ветер в Сербии оставили 25 тысяч человек без электричества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭнергетические объекты
Энергетические объекты - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Сильный ветер и обильный снегопад нарушили электроснабжение более чем 25 тысяч жителей Сербии, множество трасс непроходимы из-за снежных наносов, сообщило МВД страны.
Сильнейший ветер с обильным снегопадом прошли в ночь на воскресенье в западных горных районах Сербии и, в меньшей степени, в центральной части страны. Сильнее всего непогода повлияла на муниципалитеты Рашка, где расположен горнолыжный курорт Копаоник, прилежащие районы городов Нови-Пазар и Брус, а также муниципалитет Иваница на горном массиве Голия и окрестности.
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"На территории Республики Сербия зарегистрированы 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" (сетевая госкомпания – ред.) на местах устраняют нарушения", - сообщило сербское МВД утром в воскресенье.
"Всего 104 пожарных-спасателя с 43 машинами из Белграда, Нови-Сада, Сремска-Митровицы, Панчево, Ниша, Сомбора, Ягодины, Ужице, Суботицы, Кралево и Смедерово были заняты до 7.00 (9.00 мск) на 45 объектах – помогали бригадам скорой помощи, гражданам в снежных наносах на дорогах, устраняли упавшие деревья и части крыш, помогали больным и пожилым людям в отдаленных местах", - уточнило ведомство.
В ночь на воскресенье 10 автомобилей с пассажирами были освобождены из наносов на трассе в муниципалитете Нови-Пазар на горном массиве Копаоник. Противоположный склон и трасса от города Брус к главному горнолыжному курорту Сербии остается заметенной снегом, дорожные службы расчищают дороги. МВД обнародовало обширный список и остальных трасс, непроходимых из-за наносов, и призвало граждан воздержаться от поездок в эти районы.
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