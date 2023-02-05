https://ria.ru/20230205/serbiya-1849842694.html

В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества

В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества - РИА Новости, 05.02.2023

В Сербии непогода оставила 25 тысяч человек без электричества

Сильный ветер и обильный снегопад нарушили электроснабжение более чем 25 тысяч жителей Сербии, множество трасс непроходимы из-за снежных наносов, сообщило МВД... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:58

2023-02-05T12:58

2023-02-05T12:58

в мире

сербия

белград (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg

БЕЛГРАД, 5 фев – РИА Новости. Сильный ветер и обильный снегопад нарушили электроснабжение более чем 25 тысяч жителей Сербии, множество трасс непроходимы из-за снежных наносов, сообщило МВД страны. Сильнейший ветер с обильным снегопадом прошли в ночь на воскресенье в западных горных районах Сербии и, в меньшей степени, в центральной части страны. Сильнее всего непогода повлияла на муниципалитеты Рашка, где расположен горнолыжный курорт Копаоник, прилежащие районы городов Нови-Пазар и Брус, а также муниципалитет Иваница на горном массиве Голия и окрестности. "На территории Республики Сербия зарегистрированы 564 электроподстанции без напряжения, из-за чего 25,2 тысячи потребителей остались без электроэнергии. Бригады "Электродистрибуции" (сетевая госкомпания – ред.) на местах устраняют нарушения", - сообщило сербское МВД утром в воскресенье. "Всего 104 пожарных-спасателя с 43 машинами из Белграда, Нови-Сада, Сремска-Митровицы, Панчево, Ниша, Сомбора, Ягодины, Ужице, Суботицы, Кралево и Смедерово были заняты до 7.00 (9.00 мск) на 45 объектах – помогали бригадам скорой помощи, гражданам в снежных наносах на дорогах, устраняли упавшие деревья и части крыш, помогали больным и пожилым людям в отдаленных местах", - уточнило ведомство. В ночь на воскресенье 10 автомобилей с пассажирами были освобождены из наносов на трассе в муниципалитете Нови-Пазар на горном массиве Копаоник. Противоположный склон и трасса от города Брус к главному горнолыжному курорту Сербии остается заметенной снегом, дорожные службы расчищают дороги. МВД обнародовало обширный список и остальных трасс, непроходимых из-за наносов, и призвало граждан воздержаться от поездок в эти районы.

https://ria.ru/20230131/svet-1848648198.html

https://ria.ru/20230130/pogoda-1848394579.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город)