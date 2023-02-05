https://ria.ru/20230205/rumyniya-1849852142.html
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов - РИА Новости, 05.02.2023
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов
Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:28
2023-02-05T14:28
2023-02-05T14:28
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и столбов, сообщает телеканал Digi 24. "Начинают проявляться последствия снегопадов и метелей, охвативших половину страны. Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, оставшихся без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы", - отмечает телеканал. Тысячи домохозяйств в Албе, в горах Апусени и горах Себешулуй, в воскресенье утром остались без электричества из-за повреждений на десятках трансформаторных подстанций, вызванных метелью в уезде. Электрики работают над устранением неисправностей. Несколько дорог заблокированы сугробами, а также упавшими деревьями и столбами. Горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, а также город Кривадия также временно остались без электричества из-за экстремальных погодных явлений, зарегистрированных в уезде Караш-Северин. Из-за метелей проблемы и в уезде Долж.
https://ria.ru/20230205/serbiya-1849842694.html
https://ria.ru/20230203/morozy-1849606385.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов
Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба
КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости.
Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и столбов, сообщает телеканал Digi 24
.
"Начинают проявляться последствия снегопадов и метелей, охвативших половину страны. Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, оставшихся без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы", - отмечает телеканал.
Тысячи домохозяйств в Албе, в горах Апусени и горах Себешулуй, в воскресенье утром остались без электричества из-за повреждений на десятках трансформаторных подстанций, вызванных метелью в уезде. Электрики работают над устранением неисправностей. Несколько дорог заблокированы сугробами, а также упавшими деревьями и столбами.
Горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, а также город Кривадия также временно остались без электричества из-за экстремальных погодных явлений, зарегистрированных в уезде Караш-Северин. Из-за метелей проблемы и в уезде Долж.