https://ria.ru/20230205/rumyniya-1849852142.html

Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов

Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов - РИА Новости, 05.02.2023

Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов

Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:28

2023-02-05T14:28

2023-02-05T14:28

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и столбов, сообщает телеканал Digi 24. "Начинают проявляться последствия снегопадов и метелей, охвативших половину страны. Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, оставшихся без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы", - отмечает телеканал. Тысячи домохозяйств в Албе, в горах Апусени и горах Себешулуй, в воскресенье утром остались без электричества из-за повреждений на десятках трансформаторных подстанций, вызванных метелью в уезде. Электрики работают над устранением неисправностей. Несколько дорог заблокированы сугробами, а также упавшими деревьями и столбами. Горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, а также город Кривадия также временно остались без электричества из-за экстремальных погодных явлений, зарегистрированных в уезде Караш-Северин. Из-за метелей проблемы и в уезде Долж.

https://ria.ru/20230205/serbiya-1849842694.html

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румыния

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния