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Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов - РИА Новости, 05.02.2023
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Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов - РИА Новости, 05.02.2023
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов
Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:28
2023-02-05T14:28
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и столбов, сообщает телеканал Digi 24. "Начинают проявляться последствия снегопадов и метелей, охвативших половину страны. Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, оставшихся без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы", - отмечает телеканал. Тысячи домохозяйств в Албе, в горах Апусени и горах Себешулуй, в воскресенье утром остались без электричества из-за повреждений на десятках трансформаторных подстанций, вызванных метелью в уезде. Электрики работают над устранением неисправностей. Несколько дорог заблокированы сугробами, а также упавшими деревьями и столбами. Горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, а также город Кривадия также временно остались без электричества из-за экстремальных погодных явлений, зарегистрированных в уезде Караш-Северин. Из-за метелей проблемы и в уезде Долж.
https://ria.ru/20230205/serbiya-1849842694.html
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в мире, румыния
В мире, Румыния
14:28 05.02.2023
 
Непогода в Румынии оставила без электроэнергии тысячи домов

Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Сильные снегопады и метели в Румынии оставили без электроэнергии тысячи домов в уезде Алба, несколько дорог заблокированы из-за сугробов, упавших деревьев и столбов, сообщает телеканал Digi 24.
"Начинают проявляться последствия снегопадов и метелей, охвативших половину страны. Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, оставшихся без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы", - отмечает телеканал.
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Горные курорты Семеник и Мунтеле-Мик, а также город Кривадия также временно остались без электричества из-за экстремальных погодных явлений, зарегистрированных в уезде Караш-Северин. Из-за метелей проблемы и в уезде Долж.
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