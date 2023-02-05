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В Раде заявили, что Резников может лишиться поста министра обороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
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В Раде заявили, что Резников может лишиться поста министра обороны Украины
В Раде заявили, что Резников может лишиться поста министра обороны Украины - РИА Новости, 05.02.2023
В Раде заявили, что Резников может лишиться поста министра обороны Украины
Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в воскресенье заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:20
2023-02-05T10:25
в мире
украина
алексей резников
игорь клименко
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в воскресенье заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова. "Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР (главное управление разведки – ред.). Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть", - написал Железняк в своем телеграм-канале. По его словам, Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности, чей нынешний руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность. Кроме того, по утверждению Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка, которые на данный момент исполняют обязанности глав МВД и СБУ соответственно, Рада может утвердить руководителями этих структур. По данным депутата, финальный список должны утвердить на заседании фракции "Слуга народа" в воскресенье вечером.
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в мире, украина, алексей резников, игорь клименко
В мире, Украина, Алексей Резников, Игорь Клименко
10:20 05.02.2023 (обновлено: 10:25 05.02.2023)
 
В Раде заявили, что Резников может лишиться поста министра обороны Украины

Депутат Железняк: глава ГУР Буданов может сменить Резникова на посту министра обороны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в воскресенье заявил о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
"Минобороны может сменить главу. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР (главное управление разведки – ред.). Мне кажется, он является эффективным на своей должности сейчас, но как есть", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
По его словам, Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности, чей нынешний руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность. Кроме того, по утверждению Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка, которые на данный момент исполняют обязанности глав МВД и СБУ соответственно, Рада может утвердить руководителями этих структур.
По данным депутата, финальный список должны утвердить на заседании фракции "Слуга народа" в воскресенье вечером.
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