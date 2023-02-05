https://ria.ru/20230205/puteshestviya-1849426298.html
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом - РИА Новости, 05.02.2023
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T02:04
2023-02-05T02:04
2023-02-05T02:04
туризм
туризм
новости - туризм
турция
таиланд
греция
сейшельские острова
мальдивы
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Самым популярным направлением второй год подряд остается Турция, куда уже оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента.На втором месте – Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В прошлом году страны не было в списке мест для пляжного летнего отдыха из-за коронавирусных ограничений, а вторую строчку занимала Греция с долей в 6,4 процента. В этом году она не вошла в десятку лидеров.Замыкают тройку самых популярных маршрутов Сейшельские острова: на них приходится 5,5 процента всех заказов на период с мая по сентябрь. Востребованность направления за год выросла в 2,3 раза, что позволило подняться выше прошлогоднего пятого места в рейтинге.В списке популярных летних пляжных стран в этом году также оказались ОАЭ с долей 3,9 процента. Интерес к отдыху в Эмиратах за год вырос в 6,5 раз. Мальдивы, куда забронировано три процента туров, — на пятом месте. Их доля снизилась на 20 процентов, и направление переместилось с третьего места чуть ниже.Менее трех процентов спроса приходится на билеты во Францию, Испанию, Индонезию, Израиль и Грузию.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
турция
таиланд
греция
сейшельские острова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, таиланд, греция, сейшельские острова, мальдивы, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Таиланд, Греция, Сейшельские острова, Мальдивы, ОАЭ
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
OneTwoTrip: Турция и Таиланд – самые популярные страны у россиян для пляжного отдыха летом