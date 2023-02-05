https://ria.ru/20230205/puteshestviya-1849426298.html

Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом

Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом - РИА Новости, 05.02.2023

Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом

Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T02:04

2023-02-05T02:04

2023-02-05T02:04

туризм

туризм

новости - туризм

турция

таиланд

греция

сейшельские острова

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2e1e4ea420627dd682d4f44fcbeb8f04.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Самым популярным направлением второй год подряд остается Турция, куда уже оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента.На втором месте – Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В прошлом году страны не было в списке мест для пляжного летнего отдыха из-за коронавирусных ограничений, а вторую строчку занимала Греция с долей в 6,4 процента. В этом году она не вошла в десятку лидеров.Замыкают тройку самых популярных маршрутов Сейшельские острова: на них приходится 5,5 процента всех заказов на период с мая по сентябрь. Востребованность направления за год выросла в 2,3 раза, что позволило подняться выше прошлогоднего пятого места в рейтинге.В списке популярных летних пляжных стран в этом году также оказались ОАЭ с долей 3,9 процента. Интерес к отдыху в Эмиратах за год вырос в 6,5 раз. Мальдивы, куда забронировано три процента туров, — на пятом месте. Их доля снизилась на 20 процентов, и направление переместилось с третьего места чуть ниже.Менее трех процентов спроса приходится на билеты во Францию, Испанию, Индонезию, Израиль и Грузию.

https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html

турция

таиланд

греция

сейшельские острова

мальдивы

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, таиланд, греция, сейшельские острова, мальдивы, оаэ