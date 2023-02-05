Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230205/puteshestviya-1849426298.html
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом - РИА Новости, 05.02.2023
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T02:04
2023-02-05T02:04
туризм
туризм
новости - туризм
турция
таиланд
греция
сейшельские острова
мальдивы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2e1e4ea420627dd682d4f44fcbeb8f04.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Самым популярным направлением второй год подряд остается Турция, куда уже оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента.На втором месте – Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В прошлом году страны не было в списке мест для пляжного летнего отдыха из-за коронавирусных ограничений, а вторую строчку занимала Греция с долей в 6,4 процента. В этом году она не вошла в десятку лидеров.Замыкают тройку самых популярных маршрутов Сейшельские острова: на них приходится 5,5 процента всех заказов на период с мая по сентябрь. Востребованность направления за год выросла в 2,3 раза, что позволило подняться выше прошлогоднего пятого места в рейтинге.В списке популярных летних пляжных стран в этом году также оказались ОАЭ с долей 3,9 процента. Интерес к отдыху в Эмиратах за год вырос в 6,5 раз. Мальдивы, куда забронировано три процента туров, — на пятом месте. Их доля снизилась на 20 процентов, и направление переместилось с третьего места чуть ниже.Менее трех процентов спроса приходится на билеты во Францию, Испанию, Индонезию, Израиль и Грузию.
https://ria.ru/20221224/maldivy-1840729096.html
турция
таиланд
греция
сейшельские острова
мальдивы
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155627/50/1556275088_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c86fba9f82e18cb3c5cf3154d4ede2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, таиланд, греция, сейшельские острова, мальдивы, оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Таиланд, Греция, Сейшельские острова, Мальдивы, ОАЭ
02:04 05.02.2023
 
Названы самые востребованные страны для пляжного отдыха летом

OneTwoTrip: Турция и Таиланд – самые популярные страны у россиян для пляжного отдыха летом

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик
Бодрум. Пляж в бухте Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие страны выбирают туристы для пляжного летнего отдыха в этом году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования авиабилетов на период с 1 мая по 30 сентября. Самым популярным направлением второй год подряд остается Турция, куда уже оформлено 22,6 процента заказов. Спрос на перелеты за год увеличился на 43 процента.
На втором месте – Таиланд, куда забронировано 5,7 процента проездных документов. В прошлом году страны не было в списке мест для пляжного летнего отдыха из-за коронавирусных ограничений, а вторую строчку занимала Греция с долей в 6,4 процента. В этом году она не вошла в десятку лидеров.
Замыкают тройку самых популярных маршрутов Сейшельские острова: на них приходится 5,5 процента всех заказов на период с мая по сентябрь. Востребованность направления за год выросла в 2,3 раза, что позволило подняться выше прошлогоднего пятого места в рейтинге.
В списке популярных летних пляжных стран в этом году также оказались ОАЭ с долей 3,9 процента. Интерес к отдыху в Эмиратах за год вырос в 6,5 раз. Мальдивы, куда забронировано три процента туров, — на пятом месте. Их доля снизилась на 20 процентов, и направление переместилось с третьего места чуть ниже.
Менее трех процентов спроса приходится на билеты во Францию, Испанию, Индонезию, Израиль и Грузию.
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 08:00Туризм
Идеальный отдых на Мальдивах: из хмурой зимы в теплое лето
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияТаиландГрецияСейшельские островаМальдивыОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала