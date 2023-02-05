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Минобороны России назвало цель планируемой Киевом провокации в Краматорске - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/provokatsiya-1849880757.html
Минобороны России назвало цель планируемой Киевом провокации в Краматорске
Минобороны России назвало цель планируемой Киевом провокации в Краматорске - РИА Новости, 05.02.2023
Минобороны России назвало цель планируемой Киевом провокации в Краматорске
Планируемая Украиной провокация в Краматорске с подрывом городских медучреждений, в ударах по которым планируют обвинить Россию, призвана ускорить поставку... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T18:23
2023-02-05T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
краматорск
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Планируемая Украиной провокация в Краматорске с подрывом городских медучреждений, в ударах по которым планируют обвинить Россию, призвана ускорить поставку Киеву дальнобойного западного оружия, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию с взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансера, а также городской больницы, для обвинения РФ в "военных преступлениях". "В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - сообщили в штабе.
https://ria.ru/20230204/ukraina-1849775810.html
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в мире, россия, краматорск, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Украина
18:23 05.02.2023
 
Минобороны России назвало цель планируемой Киевом провокации в Краматорске

Минобороны: Киев планирует провокацию в Краматорске для ускорения поставок западных ракет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России в Москве
Здание Министерства обороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства обороны России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Планируемая Украиной провокация в Краматорске с подрывом городских медучреждений, в ударах по которым планируют обвинить Россию, призвана ускорить поставку Киеву дальнобойного западного оружия, сообщили в воскресенье в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В штабе сообщили, что Киев планирует провокацию с взрывом в Краматорске нарко- и онкодиспансера, а также городской больницы, для обвинения РФ в "военных преступлениях".
"В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - сообщили в штабе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 19:29Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили, что Москва относится к законным военным целям Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКраматорскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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