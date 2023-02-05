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В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева - РИА Новости, 05.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230205/prokofev-1849803539.html
В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева
В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева - РИА Новости, 05.02.2023
В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева
Музыкальный марафон, посвященный творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T02:23
2023-02-05T02:23
культура
будапешт
сергей прокофьев
сергей эйзенштейн
европа
денис мацуев
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БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Музыкальный марафон, посвященный творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. Дворец искусств MÜPA и Будапештский фестивальный оркестр с 2008 года проводят подобные однодневные марафоны, когда в течение дня в залах MÜPA исполняют произведения одного из всемирно известных композиторов. В этом году мероприятие посвящено творчеству Прокофьева, поскольку 5 марта исполняется 70 лет со дня его смерти. Марафон начался утром с симфонической сказки для детей "Петя и Волк", исполненной Будапештским струнным оркестром. Затем последовали фортепианные сонаты №4 и №2 в исполнении венгерского пианиста Яноша Палойтаи и симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог. Параллельно в кинозале MÜPA состоялся бесплатный показ записи концертов с музыкой Прокофьева в исполнении российских пианистов Дениса Мацуева и Алексея Володина в сопровождении с Венгерским национальным филармоническим оркестром, записанных в 2015, 2017 и 2019 годах. Далее в течение дня гости марафона, среди которых были как российские соотечественники, так и венгры, могли услышать отрывки из балета "Ромео и Джульетта", музыку к фильму "Поручик Киже", Балладу для виолончели и фортепиано, Увертюру на еврейские темы, а также другие произведения, среди которых сонаты для струнных инструментов и фортепиано, симфонии и концерты. Произведения на русском языке в ходе марафона также прозвучали: народные песни и романсы Прокофьева на стихи русских поэтов исполнили Эвелина Добрачева и Николай Борчев, много лет работающие в Берлине и выступающие в других городах Европы. В кинозале были также показаны на русском языке с венгерскими субтитрами фильмы Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" и "Иван Грозный", музыку к которым написал Прокофьев. В завершение дня отрывки из балета "Золушка" исполнил Будапештский фестивальный оркестр под управлением Ивана Фишера, который является одним из главным организаторов марафона. Параллельно с выступлениями в фойе MÜPA весь день работала выставка, рассказывающая о жизни и творческом пути Прокофьева. Независимо от марафона музыку Прокофьева можно услышать в Будапештском оперном театре: там до середины февраля проходят показы венгерско-швейцарской постановки оперы "Война и мир" на русском языке, премьера которой с успехом прошла 28 января.
https://ria.ru/20230129/opera-1848155525.html
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будапешт, сергей прокофьев, сергей эйзенштейн, европа, денис мацуев
Культура, Будапешт, Сергей Прокофьев, Сергей Эйзенштейн, Европа, Денис Мацуев
02:23 05.02.2023
 
В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева

В Будапеште состоялся музыкальный марафон, посвященный творчеству композитора Прокофьева

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Будапешт. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Музыкальный марафон, посвященный творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Дворец искусств MÜPA и Будапештский фестивальный оркестр с 2008 года проводят подобные однодневные марафоны, когда в течение дня в залах MÜPA исполняют произведения одного из всемирно известных композиторов. В этом году мероприятие посвящено творчеству Прокофьева, поскольку 5 марта исполняется 70 лет со дня его смерти.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 01:08Культура
В Будапеште с успехом прошла премьера оперы "Война и мир" на русском языке
Марафон начался утром с симфонической сказки для детей "Петя и Волк", исполненной Будапештским струнным оркестром. Затем последовали фортепианные сонаты №4 и №2 в исполнении венгерского пианиста Яноша Палойтаи и симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог.
Параллельно в кинозале MÜPA состоялся бесплатный показ записи концертов с музыкой Прокофьева в исполнении российских пианистов Дениса Мацуева и Алексея Володина в сопровождении с Венгерским национальным филармоническим оркестром, записанных в 2015, 2017 и 2019 годах.
Далее в течение дня гости марафона, среди которых были как российские соотечественники, так и венгры, могли услышать отрывки из балета "Ромео и Джульетта", музыку к фильму "Поручик Киже", Балладу для виолончели и фортепиано, Увертюру на еврейские темы, а также другие произведения, среди которых сонаты для струнных инструментов и фортепиано, симфонии и концерты.
Произведения на русском языке в ходе марафона также прозвучали: народные песни и романсы Прокофьева на стихи русских поэтов исполнили Эвелина Добрачева и Николай Борчев, много лет работающие в Берлине и выступающие в других городах Европы. В кинозале были также показаны на русском языке с венгерскими субтитрами фильмы Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" и "Иван Грозный", музыку к которым написал Прокофьев.
Кадр из фильма Чебурашка
Вчера, 07:07Культура
В Будапеште состоится показ российского фильма "Чебурашка"
В завершение дня отрывки из балета "Золушка" исполнил Будапештский фестивальный оркестр под управлением Ивана Фишера, который является одним из главным организаторов марафона. Параллельно с выступлениями в фойе MÜPA весь день работала выставка, рассказывающая о жизни и творческом пути Прокофьева.
Независимо от марафона музыку Прокофьева можно услышать в Будапештском оперном театре: там до середины февраля проходят показы венгерско-швейцарской постановки оперы "Война и мир" на русском языке, премьера которой с успехом прошла 28 января.
Певец Федор Иванович Шаляпин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:31Республика Татарстан
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КультураБудапештСергей ПрокофьевСергей ЭйзенштейнЕвропаДенис Мацуев
 
 
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