https://ria.ru/20230205/prokofev-1849803539.html

В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева

В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева - РИА Новости, 05.02.2023

В Будапеште состоялся марафон, посвященный творчеству Прокофьева

Музыкальный марафон, посвященный творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T02:23

2023-02-05T02:23

2023-02-05T02:23

культура

будапешт

сергей прокофьев

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БУДАПЕШТ, 5 фев - РИА Новости. Музыкальный марафон, посвященный творчеству русского и советского композитора Сергея Прокофьева, состоялся в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. Дворец искусств MÜPA и Будапештский фестивальный оркестр с 2008 года проводят подобные однодневные марафоны, когда в течение дня в залах MÜPA исполняют произведения одного из всемирно известных композиторов. В этом году мероприятие посвящено творчеству Прокофьева, поскольку 5 марта исполняется 70 лет со дня его смерти. Марафон начался утром с симфонической сказки для детей "Петя и Волк", исполненной Будапештским струнным оркестром. Затем последовали фортепианные сонаты №4 и №2 в исполнении венгерского пианиста Яноша Палойтаи и симфония №5 в исполнении симфонического оркестра Венгерских железных дорог. Параллельно в кинозале MÜPA состоялся бесплатный показ записи концертов с музыкой Прокофьева в исполнении российских пианистов Дениса Мацуева и Алексея Володина в сопровождении с Венгерским национальным филармоническим оркестром, записанных в 2015, 2017 и 2019 годах. Далее в течение дня гости марафона, среди которых были как российские соотечественники, так и венгры, могли услышать отрывки из балета "Ромео и Джульетта", музыку к фильму "Поручик Киже", Балладу для виолончели и фортепиано, Увертюру на еврейские темы, а также другие произведения, среди которых сонаты для струнных инструментов и фортепиано, симфонии и концерты. Произведения на русском языке в ходе марафона также прозвучали: народные песни и романсы Прокофьева на стихи русских поэтов исполнили Эвелина Добрачева и Николай Борчев, много лет работающие в Берлине и выступающие в других городах Европы. В кинозале были также показаны на русском языке с венгерскими субтитрами фильмы Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" и "Иван Грозный", музыку к которым написал Прокофьев. В завершение дня отрывки из балета "Золушка" исполнил Будапештский фестивальный оркестр под управлением Ивана Фишера, который является одним из главным организаторов марафона. Параллельно с выступлениями в фойе MÜPA весь день работала выставка, рассказывающая о жизни и творческом пути Прокофьева. Независимо от марафона музыку Прокофьева можно услышать в Будапештском оперном театре: там до середины февраля проходят показы венгерско-швейцарской постановки оперы "Война и мир" на русском языке, премьера которой с успехом прошла 28 января.

https://ria.ru/20230129/opera-1848155525.html

https://ria.ru/20230204/cheburashka-1849692730.html

https://ria.ru/20230201/opera-1849078174.html

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будапешт, сергей прокофьев, сергей эйзенштейн, европа, денис мацуев