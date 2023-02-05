15:42 05.02.2023 (обновлено: 16:48 05.02.2023)
СМИ: украинские военные рассказали, почему оставляют позиции
Politico: украинские военные рассказали, что оставляют позиции из-за нехватки бойцов
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать "бессмысленной гибели".
По данным издания Politico, известны случаи, когда солдаты ВСУ выступали против решений командования, напивались и вели себя неподобающим образом. Некоторые при этом бросали свои позиции.
"Иногда оставить позиции — единственный способ спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если они (руководство. — Прим. ред.) не могут доставить боеприпасы или <…> (сменить войска), когда вы сидите в окопах в течение нескольких дней без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю", — приводит издание слова украинского офицера, который недавно уехал из Артемовска.
Он добавил, что проблемы с дисциплиной в украинской армии связаны с неэффективностью командования и нагрузкой на войска, которые не так часто меняются.
Военнослужащая Евгения Закревская, в свою очередь, отметила, что во многих случаях предоставление солдатам отдыха невозможно из-за нехватки боеспособной смены.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.