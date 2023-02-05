https://ria.ru/20230205/pozitsii-1849860810.html

СМИ: украинские военные рассказали, почему оставляют позиции

СМИ: украинские военные рассказали, почему оставляют позиции - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ: украинские военные рассказали, почему оставляют позиции

Украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать "бессмысленной гибели". РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:42

2023-02-05T15:42

2023-02-05T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать "бессмысленной гибели". По данным издания Politico, известны случаи, когда солдаты ВСУ выступали против решений командования, напивались и вели себя неподобающим образом. Некоторые при этом бросали свои позиции. Он добавил, что проблемы с дисциплиной в украинской армии связаны с неэффективностью командования и нагрузкой на войска, которые не так часто меняются. Военнослужащая Евгения Закревская, в свою очередь, отметила, что во многих случаях предоставление солдатам отдыха невозможно из-за нехватки боеспособной смены.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230205/pvo-1849852723.html

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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины