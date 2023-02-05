https://ria.ru/20230205/pozhar-1849830849.html

При пожаре в саратовской пятиэтажке пострадали 12 человек

При пожаре в саратовской пятиэтажке пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.02.2023

При пожаре в саратовской пятиэтажке пострадали 12 человек

Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после пожара в многоквартирном доме в Саратове, из них трое, включая ребенка, госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:16

2023-02-05T11:16

2023-02-05T11:16

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после пожара в многоквартирном доме в Саратове, из них трое, включая ребенка, госпитализированы, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале. "Пожар на Орджоникидзе, 2Б... Обратились за помощью 12 человек, (из них) трое госпитализированы. Госпитализированы мужчина, 63 года, с ожогами третьей-четвертой степени в седьмую городскую больницу, ребенок полутора лет с отравлением продуктами горения - в третью городскую больницу в (состоянии) средней тяжести - с мамой, (у нее) реакция на стресс", - написал Костин. В пресс-службе областного главка МЧС сообщили журналистам, что сигнал о пожаре по адресу: улица Орджоникидзе, 2Б, поступил в 6.10 (5.10 мск). "Горела двухкомнатная квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Квартира была полностью охвачена огнем, частично произошел выход огня на лестничный марш в подъезде и на два вышерасположенных балкона. Создалось сильное задымление. Пожарными были выведены в спасательных устройствах 18 человек. Площадь пожара составила 47 квадратных метров", - сказали в пресс-службе. Прокуратура области в своем телеграм-канале отметила, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара в доме на улице Орджоникидзе. "Причины возгорания устанавливаются. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, по результатам которой будет дана оценка законности принятого решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230205/delo-1849821446.html

https://ria.ru/20230203/pozhar-1849636508.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)