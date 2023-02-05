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При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/pologi-1849899791.html
При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель
При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023
При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области погиб... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:31
2023-02-05T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области погиб один мирный житель. Как отметил Рогов, около 14.30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских формирований. "В результате обстрела погиб мирный житель", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС.
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
21:31 05.02.2023
 
При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель

Рогов сообщил о погибшем при обстреле города Пологи в Запорожской области со стороны ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области погиб один мирный житель.
Как отметил Рогов, около 14.30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских формирований.
"В результате обстрела погиб мирный житель", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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