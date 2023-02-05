https://ria.ru/20230205/pologi-1849899791.html

При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель

При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель - РИА Новости, 05.02.2023

При украинском обстреле города Пологи погиб мирный житель

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области погиб... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T21:31

2023-02-05T21:31

2023-02-05T21:31

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области погиб один мирный житель. Как отметил Рогов, около 14.30 город Пологи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских формирований. "В результате обстрела погиб мирный житель", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, также пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины