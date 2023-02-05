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Украинские боевики похищают людей с целью выкупа, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2023
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Украинские боевики похищают людей с целью выкупа, сообщил источник
Украинские боевики похищают людей с целью выкупа, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские боевики похищают людей с целью выкупа, сообщил источник
Украинские боевики в Херсонской области похищают людей, чтобы потребовать выкуп, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:22
2023-02-05T11:22
в мире
херсонская область
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 фев – РИА Новости. Украинские боевики в Херсонской области похищают людей, чтобы потребовать выкуп, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По сведениям, полученным из источников в нацполиции Украины, 4 февраля туда поступило заявление от Вадима Сергеевича Н., проживающего в посёлке Белозерка Херсонской области, с просьбой принять меры к поиску проживающих с ним вместе его братьев, которых неизвестные лица в военной форме забрали из дома и увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. До настоящего времени местонахождение двух мужчин неизвестно. "В ходе опросов свидетелей выяснилось, что братья занималась предпринимательской деятельностью и что военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев приходили к ним с угрозами и требовали сумму в районе 130 тысяч гривен", - сообщил источник.
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в мире, херсонская область , украина
В мире, Херсонская область , Украина
11:22 05.02.2023
 
Украинские боевики похищают людей с целью выкупа, сообщил источник

Украинские боевики в Херсонской области похищают людей, чтобы потребовать выкуп

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 фев – РИА Новости. Украинские боевики в Херсонской области похищают людей, чтобы потребовать выкуп, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По сведениям, полученным из источников в нацполиции Украины, 4 февраля туда поступило заявление от Вадима Сергеевича Н., проживающего в посёлке Белозерка Херсонской области, с просьбой принять меры к поиску проживающих с ним вместе его братьев, которых неизвестные лица в военной форме забрали из дома и увезли в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства.
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До настоящего времени местонахождение двух мужчин неизвестно.
"В ходе опросов свидетелей выяснилось, что братья занималась предпринимательской деятельностью и что военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев приходили к ним с угрозами и требовали сумму в районе 130 тысяч гривен", - сообщил источник.
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