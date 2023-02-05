https://ria.ru/20230205/pogoda-1849821630.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:55

2023-02-05T09:55

2023-02-05T09:55

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Температура в городе минус 1-минус 3 градусов, по Московской области минус 1-минус 6 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230201/fevral-1848910742.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)