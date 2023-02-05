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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 05.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:55
2023-02-05T09:55
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Температура в городе минус 1-минус 3 градусов, по Московской области минус 1-минус 6 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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москва
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
09:55 05.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода и небольшой снег

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрохожие в Москве
Прохожие в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода в Москве обусловится тыловой частью циклонической депрессии, поэтому ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Температура в городе минус 1-минус 3 градусов, по Московской области минус 1-минус 6 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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