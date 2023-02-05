https://ria.ru/20230205/pogibshaya-1849867208.html
При украинском обстреле Петровского района Донецка погибла женщина
При украинском обстреле Петровского района Донецка погибла женщина - РИА Новости, 05.02.2023
При украинском обстреле Петровского района Донецка погибла женщина
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:31
2023-02-05T16:31
2023-02-05T16:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате карательного обстрела Петровского района после прямого попадания в квартиру по улице Стаханова в микрорайоне Тихий погибла женщина 1947 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Ранее в воскресенье мэр города сообщал об одной погибшей мирной жительнице в Петровском районе Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html
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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
Последствия воскресного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Попадание в дом 12 по улице Красногвардейской - погибла женщина, ранен мужчина.
2023-02-05T16:31
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донецкая народная республика, донецк, в мире, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Вооруженные силы Украины
16:31 05.02.2023 (обновлено: 16:51 05.02.2023)
При украинском обстреле Петровского района Донецка погибла женщина
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о погибшей при украинском обстреле Петровского района города