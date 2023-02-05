https://ria.ru/20230205/oruzhie-1849828275.html
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок - РИА Новости, 05.02.2023
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
Компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, в апреле объем производства изделий будет удвоен еще раз, сообщил в эфире... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:56
2023-02-05T10:56
2023-02-05T17:32
безопасность
владислав лобаев
lobaev arms
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, в апреле объем производства изделий будет удвоен еще раз, сообщил в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев. "У нас очень серьезное расширение. В два раза с февраля будет увеличен выпуск. Потом с апреля еще в два раза. Выпуск винтовок", — сообщил Лобаев на предприятии компании, где идет наращивание производственных мощностей.
https://ria.ru/20200605/1572478428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владислав лобаев, lobaev arms
Безопасность, Владислав Лобаев, Lobaev Arms
10:56 05.02.2023 (обновлено: 17:32 05.02.2023)
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок