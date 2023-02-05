Рейтинг@Mail.ru
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/oruzhie-1849828275.html
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок - РИА Новости, 05.02.2023
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок
Компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, в апреле объем производства изделий будет удвоен еще раз, сообщил в эфире... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:56
2023-02-05T17:32
безопасность
владислав лобаев
lobaev arms
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470755_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e8c9e888747b30d6fa363904cc3e6064.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, в апреле объем производства изделий будет удвоен еще раз, сообщил в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев. "У нас очень серьезное расширение. В два раза с февраля будет увеличен выпуск. Потом с апреля еще в два раза. Выпуск винтовок", — сообщил Лобаев на предприятии компании, где идет наращивание производственных мощностей.
https://ria.ru/20200605/1572478428.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470755_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_63801105040968451d7ab2083869acb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владислав лобаев, lobaev arms
Безопасность, Владислав Лобаев, Lobaev Arms
10:56 05.02.2023 (обновлено: 17:32 05.02.2023)
 
Lobaev Arms удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок

Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок

© Фото : Lobaev ArmsГендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Lobaev Arms
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Компания Lobaev Arms в феврале удвоит выпуск высокоточных снайперских винтовок, в апреле объем производства изделий будет удвоен еще раз, сообщил в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"У нас очень серьезное расширение. В два раза с февраля будет увеличен выпуск. Потом с апреля еще в два раза. Выпуск винтовок", — сообщил Лобаев на предприятии компании, где идет наращивание производственных мощностей.
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 11:00
Владислав Лобаев: разрабатываем уникальную снайперскую винтовку на 7 км
 
БезопасностьВладислав ЛобаевLobaev Arms
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала