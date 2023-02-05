https://ria.ru/20230205/opoveschenie-1849890900.html

Киев подтвердил, что Израиль обещал передать технологии оповещения о БПЛА

Киев подтвердил, что Израиль обещал передать технологии оповещения о БПЛА - РИА Новости, 05.02.2023

Киев подтвердил, что Израиль обещал передать технологии оповещения о БПЛА

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о том, что Израиль обещал предоставить Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T19:48

2023-02-05T19:48

2023-02-05T19:48

украина

в мире

израиль

алексей резников

бени ганц

евросоюз

нато

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о том, что Израиль обещал предоставить Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что есть договоренность с израильской стороной о передаче Киеву технологий оповещения о ракетах и беспилотниках. "Это правда. Они (Израиль - ред.) нам это (технологии оповещения – ред.) обещали", – приводит слова Резникова агентство "Укринформ". На вопрос, когда Киев получит такие технологии, Резников ответить не смог. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230203/zelenskiy-1849588598.html

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украина, в мире, израиль, алексей резников, бени ганц, евросоюз, нато