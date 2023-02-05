https://ria.ru/20230205/meteosputnik-1849888091.html
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" вышел на орбиту
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" вышел на орбиту - РИА Новости, 05.02.2023
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" вышел на орбиту
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" №4 вышел на орбиту после запуска на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос". РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:30
2023-02-05T19:30
2023-02-05T19:32
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новый российский метеоспутник "Электро-Л" №4 вышел на орбиту после запуска на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос". Ракета стартовала в 12.13 мск 5 февраля. Через 9 минут 45 секунд после старта "Протон" вывел космическую головную часть – разгонный блок ДМ-03 со спутником, на низкую околоземную орбиту. Потом "разгонник" три раза включал свой двигатель и доставил "Электро-Л" на орбиту высотой 35,4 тысячи километров. Теперь спутнику предстоит самостоятельно добраться до целевой геостационарной орбиты высотой почти 35,8 тысячи километров. Там он займёт точку 165,8 градуса восточной долготы и будет смотреть за "одной из кухонь погоды" - Тихим океаном, а также за Дальним Востоком России. Это был первый российский космический пуск в 2023 году. Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Сейчас орбите функционируют спутники "Электро-Л" №2, запущенный в 2015 году и "Электро-Л" №3, выведенный на орбиту в 2019 году. Пятый такой спутник должен отправиться на орбиту в 2024 году. Спутники этой серии передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка многоспектральных снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230204/sputnik-1849752203.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, протон-м
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Протон-М
19:30 05.02.2023 (обновлено: 19:32 05.02.2023)
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" вышел на орбиту
В "Роскосмосе" сообщили, что четвертый метеоспутник "Электро-Л" вышел на орбиту
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости.
Новый российский метеоспутник "Электро-Л" №4 вышел на орбиту после запуска на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос"
.
"Четвертый метеоспутник "Электро-Л" выведен на орбиту!" - говорится в сообщении.
Ракета стартовала в 12.13 мск 5 февраля. Через 9 минут 45 секунд после старта "Протон" вывел космическую головную часть – разгонный блок ДМ-03 со спутником, на низкую околоземную орбиту. Потом "разгонник" три раза включал свой двигатель и доставил "Электро-Л" на орбиту высотой 35,4 тысячи километров.
Теперь спутнику предстоит самостоятельно добраться до целевой геостационарной орбиты высотой почти 35,8 тысячи километров. Там он займёт точку 165,8 градуса восточной долготы и будет смотреть за "одной из кухонь погоды" - Тихим океаном
, а также за Дальним Востоком России
.
Это был первый российский космический пуск в 2023 году.
Первый аппарат "Электро-Л" был запущен в 2011 году и отказал в 2016 году, не проработав положенных 10 лет. Сейчас орбите функционируют спутники "Электро-Л" №2, запущенный в 2015 году и "Электро-Л" №3, выведенный на орбиту в 2019 году. Пятый такой спутник должен отправиться на орбиту в 2024 году.
Спутники этой серии передают метеоданные каждые 15-30 минут, отправка многоспектральных снимков идет круглосуточно. "Электро-Л" помогают в прогнозе погоды, решают задачи мониторинга климата, выдают штормовые и экстренные телеграммы при выявлении чрезвычайных ситуаций.