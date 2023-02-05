https://ria.ru/20230205/kuzbass-1849887419.html
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для четырех территорий
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для четырех территорий - РИА Новости, 05.02.2023
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для четырех территорий
Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для четырех территорий до 6 февраля, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:23
2023-02-05T19:23
2023-02-05T19:24
кемерово
новокузнецк
прокопьевск
кемеровская область
россия
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для четырех территорий до 6 февраля, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. Режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен 31 января. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 31.01.2023 до 18 час. 00 мин (14.00мск) 06.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу до 18 часов (14.00 мск) 6 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
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кемерово, новокузнецк, прокопьевск, кемеровская область, россия, происшествия
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Происшествия
19:23 05.02.2023 (обновлено: 19:24 05.02.2023)
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для четырех территорий
Власти Кузбасса продлили режим "черного неба" для четырех территорий до 6 февраля
КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для четырех территорий до 6 февраля, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерова
, Прокопьевска
, Новокузнецка
и Новокузнецкого муниципального округа был введен 31 января.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 31.01.2023 до 18 час. 00 мин (14.00мск) 06.02.2023", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу до 18 часов (14.00 мск) 6 февраля.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.