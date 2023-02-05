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При обстреле Кременной со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/kremennaya-1849887000.html
При обстреле Кременной со стороны украинских войск пострадали семь человек
При обстреле Кременной со стороны украинских войск пострадали семь человек - РИА Новости, 05.02.2023
При обстреле Кременной со стороны украинских войск пострадали семь человек
Семь мирных жителей ранены, девять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Кременной, сообщило представительство Луганской Народной Республики... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:18
2023-02-05T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены, девять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Кременной, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее ведомство сообщало, что в 13.15 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кременной в ЛНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html
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луганская народная республика
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в мире, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
19:18 05.02.2023 (обновлено: 19:25 05.02.2023)
 
При обстреле Кременной со стороны украинских войск пострадали семь человек

В ЛНР сообщили о семи пострадавших при обстреле Кременной со стороны украинских войск

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Семь мирных жителей ранены, девять жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками Кременной, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ведомство сообщало, что в 13.15 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кременной в ЛНР.
"В результате обстрела населенного пункта Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) ранения получили семь мирных жителей, а также повреждено девять жилых домов", - говорится в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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