https://ria.ru/20230205/kremennaya-1849868616.html

Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 05.02.2023

Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кременной в Луганской Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:42

2023-02-05T16:42

2023-02-05T16:43

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

украина

в мире

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кременной в Луганской Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html

кременная

луганская народная республика

украина

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кременная, луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины