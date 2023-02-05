https://ria.ru/20230205/kremennaya-1849868616.html
Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кременной в Луганской Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:42
2023-02-05T16:42
2023-02-05T16:43
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
украина
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кременной в Луганской Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html
кременная
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
16:42 05.02.2023 (обновлено: 16:43 05.02.2023)
Украинские войска выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Кременной четыре снаряда натовского калибра