https://ria.ru/20230205/italiya-1849799117.html

В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией

В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией - РИА Новости, 05.02.2023

В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией

Манифестации итальянских анархистов, завершившиеся столкновениями с полицией, состоялись в субботу вечером в Милане и Риме, сообщил новостной телеканал... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T00:48

2023-02-05T00:48

2023-02-05T05:34

рим

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италия

милан

антонио таяни

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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Манифестации итальянских анархистов, завершившиеся столкновениями с полицией, состоялись в субботу вечером в Милане и Риме, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Шествия активистов ряда анархических организаций организованы в знак протеста против содержания в тюрьме строгого режима их единомышленника Альфредо Коспито. Он отбывает 30-летний срок за организацию серии экстремистских акций и до недавнего времени содержался в тюрьме на Сардинии. В октябре Коспито объявил голодовку в знак протеста против условий содержания, с тех пор его вес уменьшился на 45 килограммов.На рассмотрении судебно-следственных органов находится ходатайство адвокатов о смягчении режима его содержания под стражей. Группа деятелей культуры направила в понедельник министру юстиции Италии петицию с просьбой не допустить смерти заключенного и смягчить меру пресечения. На минувшей неделе Коспито был переведен в миланскую тюрьму "Опера", где существуют лучшие условия для лечения.Именно перед тюрьмой "Опера" около 200 анархистов организовали в субботу вечером акцию в поддержку Коспито. Группа манифестантов вплотную приблизились к охраняемой зоне пенитенциарного учреждения и начали закидывать ее камнями и дымовыми шашками. Правоохранители оказали манифестантам отпор.Позднее анархисты организовали несанкционированную акцию протеста в итальянской столице. По данным полиции, в этом шествии приняли участие около 800 человек, которые были настроены весьма агрессивно. Они также начали разбрасывать дымовые шашки и попытались соорудить баррикады, чтобы заблокировать один из въездов на крупную автомагистраль в черте города. В результате произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых двое демонстрантов получили ранения. По информации RaiNews24, трое анархистов были арестованы.Неделю назад в центре Рима состоялась подобная несанкционированная манифестация анархистов, которая также завершилась столкновениями между протестующими и правоохранителями. Тогда в квестуре (полицейском управлении) Рима РИА Новости сообщили, что о задержании более 40 человек.В декабре манифестации анархистов в поддержку Коспито прошли в Турине, Болонье, Риме, а также в ряде крупных городов Европы и Латинской Америки. Его сторонники подозреваются в совершении нескольких актов вандализма в отношении итальянских дипломатических учреждений, в частности, в Афинах, Барселоне и Берлине. Министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что подобные преступные акции и проявления насилия в ходе манифестаций "не запугают итальянское государство".

https://ria.ru/20230204/protest-1849787734.html

https://ria.ru/20230202/myunkhen-1849182086.html

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