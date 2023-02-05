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В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией - РИА Новости, 05.02.2023
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В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией
В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией - РИА Новости, 05.02.2023
В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией
Манифестации итальянских анархистов, завершившиеся столкновениями с полицией, состоялись в субботу вечером в Милане и Риме, сообщил новостной телеканал... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T00:48
2023-02-05T05:34
рим
в мире
италия
милан
антонио таяни
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Манифестации итальянских анархистов, завершившиеся столкновениями с полицией, состоялись в субботу вечером в Милане и Риме, сообщил новостной телеканал RaiNews24.Шествия активистов ряда анархических организаций организованы в знак протеста против содержания в тюрьме строгого режима их единомышленника Альфредо Коспито. Он отбывает 30-летний срок за организацию серии экстремистских акций и до недавнего времени содержался в тюрьме на Сардинии. В октябре Коспито объявил голодовку в знак протеста против условий содержания, с тех пор его вес уменьшился на 45 килограммов.На рассмотрении судебно-следственных органов находится ходатайство адвокатов о смягчении режима его содержания под стражей. Группа деятелей культуры направила в понедельник министру юстиции Италии петицию с просьбой не допустить смерти заключенного и смягчить меру пресечения. На минувшей неделе Коспито был переведен в миланскую тюрьму "Опера", где существуют лучшие условия для лечения.Именно перед тюрьмой "Опера" около 200 анархистов организовали в субботу вечером акцию в поддержку Коспито. Группа манифестантов вплотную приблизились к охраняемой зоне пенитенциарного учреждения и начали закидывать ее камнями и дымовыми шашками. Правоохранители оказали манифестантам отпор.Позднее анархисты организовали несанкционированную акцию протеста в итальянской столице. По данным полиции, в этом шествии приняли участие около 800 человек, которые были настроены весьма агрессивно. Они также начали разбрасывать дымовые шашки и попытались соорудить баррикады, чтобы заблокировать один из въездов на крупную автомагистраль в черте города. В результате произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых двое демонстрантов получили ранения. По информации RaiNews24, трое анархистов были арестованы.Неделю назад в центре Рима состоялась подобная несанкционированная манифестация анархистов, которая также завершилась столкновениями между протестующими и правоохранителями. Тогда в квестуре (полицейском управлении) Рима РИА Новости сообщили, что о задержании более 40 человек.В декабре манифестации анархистов в поддержку Коспито прошли в Турине, Болонье, Риме, а также в ряде крупных городов Европы и Латинской Америки. Его сторонники подозреваются в совершении нескольких актов вандализма в отношении итальянских дипломатических учреждений, в частности, в Афинах, Барселоне и Берлине. Министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что подобные преступные акции и проявления насилия в ходе манифестаций "не запугают итальянское государство".
https://ria.ru/20230204/protest-1849787734.html
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рим, в мире, италия, милан, антонио таяни
Рим, В мире, Италия, Милан, Антонио Таяни
00:48 05.02.2023 (обновлено: 05:34 05.02.2023)
 
В Италии прошли манифестации, завершившиеся столкновениями с полицией

RaiNews24: в Италии прошли манифестации анархистов, приведшие к столкновениями с полицией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолицейский едет на мотоцикле по улице Рима
Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 фев – РИА Новости. Манифестации итальянских анархистов, завершившиеся столкновениями с полицией, состоялись в субботу вечером в Милане и Риме, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Шествия активистов ряда анархических организаций организованы в знак протеста против содержания в тюрьме строгого режима их единомышленника Альфредо Коспито. Он отбывает 30-летний срок за организацию серии экстремистских акций и до недавнего времени содержался в тюрьме на Сардинии. В октябре Коспито объявил голодовку в знак протеста против условий содержания, с тех пор его вес уменьшился на 45 килограммов.
На рассмотрении судебно-следственных органов находится ходатайство адвокатов о смягчении режима его содержания под стражей. Группа деятелей культуры направила в понедельник министру юстиции Италии петицию с просьбой не допустить смерти заключенного и смягчить меру пресечения. На минувшей неделе Коспито был переведен в миланскую тюрьму "Опера", где существуют лучшие условия для лечения.
Именно перед тюрьмой "Опера" около 200 анархистов организовали в субботу вечером акцию в поддержку Коспито. Группа манифестантов вплотную приблизились к охраняемой зоне пенитенциарного учреждения и начали закидывать ее камнями и дымовыми шашками. Правоохранители оказали манифестантам отпор.
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Позднее анархисты организовали несанкционированную акцию протеста в итальянской столице. По данным полиции, в этом шествии приняли участие около 800 человек, которые были настроены весьма агрессивно. Они также начали разбрасывать дымовые шашки и попытались соорудить баррикады, чтобы заблокировать один из въездов на крупную автомагистраль в черте города. В результате произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых двое демонстрантов получили ранения. По информации RaiNews24, трое анархистов были арестованы.
Неделю назад в центре Рима состоялась подобная несанкционированная манифестация анархистов, которая также завершилась столкновениями между протестующими и правоохранителями. Тогда в квестуре (полицейском управлении) Рима РИА Новости сообщили, что о задержании более 40 человек.
В декабре манифестации анархистов в поддержку Коспито прошли в Турине, Болонье, Риме, а также в ряде крупных городов Европы и Латинской Америки. Его сторонники подозреваются в совершении нескольких актов вандализма в отношении итальянских дипломатических учреждений, в частности, в Афинах, Барселоне и Берлине. Министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил в этой связи, что подобные преступные акции и проявления насилия в ходе манифестаций "не запугают итальянское государство".
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