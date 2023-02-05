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В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми" - РИА Новости, 05.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230205/gremmi-1849817383.html
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми" - РИА Новости, 05.02.2023
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"
Лауреатов премии Академии звукозаписи США "Грэмми" назовут в Лос-Анджелесе в воскресенье, юбилейную 65-ю церемонию покажет в прямом эфире телеканал NBC. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:57
2023-02-05T08:57
шоубиз
новости культуры
в мире
лос-анджелес
сша
музыка
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Лауреатов премии Академии звукозаписи США "Грэмми" назовут в Лос-Анджелесе в воскресенье, юбилейную 65-ю церемонию покажет в прямом эфире телеканал NBC. Ведущим станет южноафриканский актер Тревор Ноа, который будет выступать в этой роли в третий раз подряд. На сцене в течение нескольких часов церемонии выступят самые популярные сегодня исполнители, многие из которых номинированы на премию. Юбилейным концерт станет не только потому, что происходит в 65-й раз, на ней организаторы также планируют отметить 50-летие с момента основания жанра хип-хоп. Этому событию на концерте "Грэмми" будет посвящен целый сегмент. В числе номинантов на премию "Грэмми" 2023 года, самой престижной премии в мире музыки – Адель, Бейонсе, группа ABBA, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар и многие другие. В номинации "Лучший альбом года" представлены "30" от Адель, Renaissance от Бейонсе, Voyage (ABBA), Un Verano Sin Ti Бэда Банни, In These Silent Days (Брэнди Карлайл), Music of the Spheres" (группа Coldplay), третий студийный альбом английского певца Гарри Стайлза "Harry's House", "Mr. Morale &amp; the Big Steppers" Кендрика Ламара, "Special" от американской певицы Лиззо и альбом "Good Morning Gorgeous" от Мэри Джей Блайдж. Номинацию в категории "Лучшая песня года" в этом году получили 10 композиций: Bad Habit (Стив Лейси), As it was (Гарри Стайлз), Easy on me (Адель), Break my soul (Бейонсе), abcdefu (GAYLE), About Damn Time (Лиззо), God did (DJ Khaled), The Heart Part 5 (Кендрик Ламар), Just Like That (Бонни Рэйтт) и All Too Well (Тейлор Свифт). В категории "Лучшая запись года" за награду будут бороться Don't Shut Me Down (ABBA), You and Me on the Rock (Брэнди Карлайл), Woman (Доджа Кэт), а также представленные в других номинациях композиции Адель, Бейонсе, Гарри Стайлза, Кендрика Ламара, Лиззо, Мэри Джей Блайдж и Стива Лейси. В категории "Лучший новый исполнитель" на победу в этом году претендуют Анитта, Омар Аполло, Domi&amp;JD Beck, Муни Лонг, Самара Джой, Латто, Maneskin, Тоби Нвигве, Молли Таттл и Wet Leg. ​​"Грэмми" вручается ежегодно в более чем 80 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Победители получают статуэтку в виде позолоченного граммофона. Каждая из них в ручную отливается в небольшой мастерской в Колорадо.
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новости культуры, в мире, лос-анджелес, сша, музыка
Шоубиз, Новости культуры, В мире, Лос-Анджелес, США, Музыка
08:57 05.02.2023
 
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе в воскресенье объявят лауреатов премии "Грэмми"

© AP Photo / Julio CortezСтатуэтки "Грэмми"
Статуэтки Грэмми - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Статуэтки "Грэмми". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Лауреатов премии Академии звукозаписи США "Грэмми" назовут в Лос-Анджелесе в воскресенье, юбилейную 65-ю церемонию покажет в прямом эфире телеканал NBC.
Ведущим станет южноафриканский актер Тревор Ноа, который будет выступать в этой роли в третий раз подряд. На сцене в течение нескольких часов церемонии выступят самые популярные сегодня исполнители, многие из которых номинированы на премию.
Юбилейным концерт станет не только потому, что происходит в 65-й раз, на ней организаторы также планируют отметить 50-летие с момента основания жанра хип-хоп. Этому событию на концерте "Грэмми" будет посвящен целый сегмент.
В числе номинантов на премию "Грэмми" 2023 года, самой престижной премии в мире музыки – Адель, Бейонсе, группа ABBA, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар и многие другие.
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В номинации "Лучший альбом года" представлены "30" от Адель, Renaissance от Бейонсе, Voyage (ABBA), Un Verano Sin Ti Бэда Банни, In These Silent Days (Брэнди Карлайл), Music of the Spheres" (группа Coldplay), третий студийный альбом английского певца Гарри Стайлза "Harry's House", "Mr. Morale & the Big Steppers" Кендрика Ламара, "Special" от американской певицы Лиззо и альбом "Good Morning Gorgeous" от Мэри Джей Блайдж.
Номинацию в категории "Лучшая песня года" в этом году получили 10 композиций: Bad Habit (Стив Лейси), As it was (Гарри Стайлз), Easy on me (Адель), Break my soul (Бейонсе), abcdefu (GAYLE), About Damn Time (Лиззо), God did (DJ Khaled), The Heart Part 5 (Кендрик Ламар), Just Like That (Бонни Рэйтт) и All Too Well (Тейлор Свифт).
В категории "Лучшая запись года" за награду будут бороться Don't Shut Me Down (ABBA), You and Me on the Rock (Брэнди Карлайл), Woman (Доджа Кэт), а также представленные в других номинациях композиции Адель, Бейонсе, Гарри Стайлза, Кендрика Ламара, Лиззо, Мэри Джей Блайдж и Стива Лейси.
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​​"Грэмми" вручается ежегодно в более чем 80 категориях за достижения в различных жанрах музыки и сферах музыкального бизнеса. Победители получают статуэтку в виде позолоченного граммофона. Каждая из них в ручную отливается в небольшой мастерской в Колорадо.
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