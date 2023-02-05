20:18 05.02.2023 (обновлено: 20:29 05.02.2023)
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ в апреле — мае
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Первый - касательно двусторонних отношений. Президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии.
"Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.