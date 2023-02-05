Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/gossovet-1849894791.html
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 05.02.2023
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:18
2023-02-05T20:29
союзное государство
белоруссия
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839805889_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_10567f54210f606bbbb0c2cc37c10c7a.jpg
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера.В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии."Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.
https://ria.ru/20230109/mediakholding-1843620770.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839805889_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_e7c91befb8d82aeea8df81f31a230fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
союзное государство, белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Россия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Экономика
20:18 05.02.2023 (обновлено: 20:29 05.02.2023)
 
Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ

Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ в апреле — мае

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.
"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества. Первый - касательно двусторонних отношений. Президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии.
"Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 12:13Союзное государство
Лукашенко напомнил о планах создать медиахолдинг Союзного государства
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала