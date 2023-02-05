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Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ

Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ - РИА Новости, 05.02.2023

Путин и Лукашенко договорились о проведении Высшего госсовета СГ

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:18

2023-02-05T20:18

2023-02-05T20:29

союзное государство

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россия

в мире

владимир путин

александр лукашенко

экономика

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства предварительно запланировано на апрель-май, сообщила пресс-служба белорусского лидера.В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.Второй вопрос был посвящен предстоящей встрече, в ходе которой президенты намерены обсудить антисанкционное взаимодействие РФ и Белоруссии."Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

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союзное государство, белоруссия, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, экономика