https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html
Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам
Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам - РИА Новости, 05.02.2023
Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам
Более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев, показало исследование института INSA для немецкой газеты Bild am... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T12:28
2023-02-05T12:28
2023-02-05T23:20
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БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев, показало исследование института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag. По данным исследования, 51% респондентов считают, что Германия приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что Германия должна принимать больше людей. В исследовании приняли участие 1003 человека. В 2022 году за убежищем в Германии обратилось больше людей, чем когда-либо с 2016 года. По данным ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ, почти 218 000 человек впервые обратились за убежищем в Германии. Это почти на 47% больше, чем в 2021 году. Кроме того, временную защиту на основании директивы ЕС получают беженцы с Украины. В 2021 году в ФРГ прибыло более миллиона украинцев.
https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html
https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Евросоюз
12:28 05.02.2023 (обновлено: 23:20 05.02.2023)
Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам
INSA: более половины опрошенных немцев считают, что страна приняла слишком много беженцев