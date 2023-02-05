https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html

Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам

Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам - РИА Новости, 05.02.2023

Немецкие СМИ выяснили отношение жителей Германии к беженцам

Более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев, показало исследование института INSA для немецкой газеты Bild am... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:28

2023-02-05T12:28

2023-02-05T23:20

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германия

украина

евросоюз

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БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Более 50% опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев, показало исследование института INSA для немецкой газеты Bild am Sonntag. По данным исследования, 51% респондентов считают, что Германия приняла слишком много беженцев. При этом 33% отметили, что их количество достаточно. Еще 11% опрошенных считают, что Германия должна принимать больше людей. В исследовании приняли участие 1003 человека. В 2022 году за убежищем в Германии обратилось больше людей, чем когда-либо с 2016 года. По данным ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ, почти 218 000 человек впервые обратились за убежищем в Германии. Это почти на 47% больше, чем в 2021 году. Кроме того, временную защиту на основании директивы ЕС получают беженцы с Украины. В 2021 году в ФРГ прибыло более миллиона украинцев.

https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

https://ria.ru/20221016/germaniya-1824425668.html

германия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, евросоюз