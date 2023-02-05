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ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2023

ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:25

2023-02-05T15:25

2023-02-05T15:38

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230204/oruzhie-1849719431.html

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