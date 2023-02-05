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ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/gaubitsy-1849858890.html
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2023
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:25
2023-02-05T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
15:25 05.02.2023 (обновлено: 15:38 05.02.2023)
 
ВС России уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили две украинские гаубицы на Херсонском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили украинские гаубицы Д-30 и "Акация", сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица "Акация" в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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