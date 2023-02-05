https://ria.ru/20230205/elektrosnabzhenie-1849865587.html

В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе

В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе - РИА Новости, 05.02.2023

В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:22

2023-02-05T16:22

2023-02-05T19:13

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели.В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света. Премьер Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы."Укрэнерго" в усиленном режиме ведёт восстановление энергообъектов, пострадавших в Одесской области. Сфокусировались на одном из них, который позволит в короткие сроки восстановить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, до конца рабочей недели следующей мы должны закончить эти работы и в конце рабочей недели ситуация должна значительно улучшиться", - сказал Кудрицкий на брифинге.По его словам, сейчас в Одессе и Одесском районе почти 300 тысяч абонентов имеют "очень ограниченное электроснабжение". Он отметил, что сейчас активно ведется переподключение критической инфраструктуры к автономным источникам питания, что позволит улучшить графики отключений электроэнергии."По мере их подключения, график будет смягчаться со схемы 2/12 (два часа со светом, 12 – без – ред.) на 2/10 (два часа есть свет, 10 – нет – ред.) - 2/8 (два часа есть свет, 8 – нет – ред.)", - пояснил Кудрицкий.Одесский горсовет в своем телеграм-канале сообщил, что из-за ситуации со светом "объявлены каникулы в учебных заведениях" Одессы в понедельник и вторник". "Во всех очных садиках будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/odessa-1847590300.html

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html

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