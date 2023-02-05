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В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе - РИА Новости, 05.02.2023
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В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе
В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе - РИА Новости, 05.02.2023
В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:22
2023-02-05T19:13
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
укрэнерго
украина
денис шмыгаль
одесская область
дтэк
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели.В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света. Премьер Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы."Укрэнерго" в усиленном режиме ведёт восстановление энергообъектов, пострадавших в Одесской области. Сфокусировались на одном из них, который позволит в короткие сроки восстановить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, до конца рабочей недели следующей мы должны закончить эти работы и в конце рабочей недели ситуация должна значительно улучшиться", - сказал Кудрицкий на брифинге.По его словам, сейчас в Одессе и Одесском районе почти 300 тысяч абонентов имеют "очень ограниченное электроснабжение". Он отметил, что сейчас активно ведется переподключение критической инфраструктуры к автономным источникам питания, что позволит улучшить графики отключений электроэнергии."По мере их подключения, график будет смягчаться со схемы 2/12 (два часа со светом, 12 – без – ред.) на 2/10 (два часа есть свет, 10 – нет – ред.) - 2/8 (два часа есть свет, 8 – нет – ред.)", - пояснил Кудрицкий.Одесский горсовет в своем телеграм-канале сообщил, что из-за ситуации со светом "объявлены каникулы в учебных заведениях" Одессы в понедельник и вторник". "Во всех очных садиках будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230126/odessa-1847590300.html
https://ria.ru/20230116/ukraina-1845216814.html
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в мире, одесса, укрэнерго, украина, денис шмыгаль, одесская область, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Укрэнерго, Украина, Денис Шмыгаль, Одесская область, ДТЭК
16:22 05.02.2023 (обновлено: 19:13 05.02.2023)
 
В "Укрэнерго" назвали сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе

В "Укрэнерго" пообещали улучшение ситуации с электроснабжением в Одессе к пятнице

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе должна значительно улучшиться к концу следующей рабочей недели.
В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что из-за аварии на подстанции Одесса была полностью обесточена, часть Одесского района также оставалась без света. Премьер Украины Денис Шмыгаль в воскресенье заявил, что около 40% потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, в город дополнительно направлены мощные генераторы.
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"Укрэнерго" в усиленном режиме ведёт восстановление энергообъектов, пострадавших в Одесской области. Сфокусировались на одном из них, который позволит в короткие сроки восстановить более-менее нормальное электроснабжение города и Одесского района. По нашим прогнозам, до конца рабочей недели следующей мы должны закончить эти работы и в конце рабочей недели ситуация должна значительно улучшиться", - сказал Кудрицкий на брифинге.
По его словам, сейчас в Одессе и Одесском районе почти 300 тысяч абонентов имеют "очень ограниченное электроснабжение". Он отметил, что сейчас активно ведется переподключение критической инфраструктуры к автономным источникам питания, что позволит улучшить графики отключений электроэнергии.
"По мере их подключения, график будет смягчаться со схемы 2/12 (два часа со светом, 12 – без – ред.) на 2/10 (два часа есть свет, 10 – нет – ред.) - 2/8 (два часа есть свет, 8 – нет – ред.)", - пояснил Кудрицкий.
Одесский горсовет в своем телеграм-канале сообщил, что из-за ситуации со светом "объявлены каникулы в учебных заведениях" Одессы в понедельник и вторник". "Во всех очных садиках будут работать дежурные группы", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкрэнергоУкраинаДенис ШмыгальОдесская областьДТЭК
 
 
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