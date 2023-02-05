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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849855880.html
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 05.02.2023
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:00
2023-02-05T16:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.40 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Кроме того, ранее ведомство сообщало, что в 13.55 мск украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
Последствия воскресного обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка. Попадание в дом 12 по улице Красногвардейской - погибла женщина, ранен мужчина.
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донецкая народная республика, донецк, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
15:00 05.02.2023 (обновлено: 16:52 05.02.2023)
 
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 18 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.40 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, ранее ведомство сообщало, что в 13.55 мск украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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