https://ria.ru/20230205/donetsk-1849847606.html

При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома

При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома - РИА Новости, 05.02.2023

При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома

Два частных и два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:47

2023-02-05T13:47

2023-02-05T14:31

происшествия

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Два частных и два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела Петровского района Донецка. Повреждения получили два частных дома по улице Черногорская и два многоквартирных жилых дома по улице Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о женщине 1962 года рождения, погибшей во дворе собственного дома, расположенного на улице Красногоровская. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849843963.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк