https://ria.ru/20230205/donetsk-1849847606.html
При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома
При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома - РИА Новости, 05.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома
Два частных и два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:47
2023-02-05T13:47
2023-02-05T14:31
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Два частных и два многоквартирных жилых дома получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела Петровского района Донецка. Повреждения получили два частных дома по улице Черногорская и два многоквартирных жилых дома по улице Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также сообщалось о женщине 1962 года рождения, погибшей во дворе собственного дома, расположенного на улице Красногоровская. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html
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петровский район
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
13:47 05.02.2023 (обновлено: 14:31 05.02.2023)
При обстреле Петровского района Донецка повреждены четыре дома
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены два частных и два многоквартирных дома