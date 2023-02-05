https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845734.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 05.02.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:28
2023-02-05T13:28
2023-02-05T13:28
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города "натовскими" снарядами. "ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849843963.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель