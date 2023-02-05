https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845734.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 05.02.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:28

2023-02-05T13:28

2023-02-05T13:28

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города "натовскими" снарядами. "ВФУ (Вооруженные формирования Украины) ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230205/donetsk-1849843963.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика