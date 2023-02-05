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Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 05.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 05.02.2023
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:21
2023-02-05T13:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
13:21 05.02.2023
 
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Мэр Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда в жилой дом в Донецке при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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