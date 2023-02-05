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Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 05.02.2023
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T13:21
2023-02-05T13:21
2023-02-05T13:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке
Мэр Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда в жилой дом в Донецке при обстреле ВСУ