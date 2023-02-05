https://ria.ru/20230205/donetsk-1849845180.html

Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке - РИА Новости, 05.02.2023

Снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом в Донецке

Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T13:21

2023-02-05T13:21

2023-02-05T13:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района украинскими фашистами зафиксировано прямое попадание в одну из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Красногоровская", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу пять снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)