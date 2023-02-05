Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка
В ДНР заявили, что после обстрела Донецка под завалами нашли тела еще двух человек
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами дома, поврежденного в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, обнаружено тело мирного жителя.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.