https://ria.ru/20230205/donetsk-1849829365.html

Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка

Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка - РИА Новости, 05.02.2023

Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка

Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:03

2023-02-05T11:03

2023-02-05T11:03

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcac950a536a704bda8bcb7b27bca662.jpg

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства. В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами дома, поврежденного в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, обнаружено тело мирного жителя. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230204/pogibshiy-1849789923.html

https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк