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Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка - РИА Новости, 05.02.2023
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Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка
Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка - РИА Новости, 05.02.2023
Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка
Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:03
2023-02-05T11:03
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства. В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами дома, поврежденного в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, обнаружено тело мирного жителя. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель. Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230204/pogibshiy-1849789923.html
https://ria.ru/20230204/donetsk-1849733539.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
11:03 05.02.2023
 
Тела еще двух человек нашли под завалами после обстрела Донецка

В ДНР заявили, что после обстрела Донецка под завалами нашли тела еще двух человек

© Фото : МЧС ДНР/TelegramОбрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Обрушение перекрытия в жилом доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Тела еще двух мирных жителей обнаружены под завалами дома, поврежденного в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск в субботу, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 4 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): из-под завалов извлекли тела женщины 1993 года рождения и мужчины 1989 года рождения", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Донецк - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 21:55Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
В субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами дома, поврежденного в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, обнаружено тело мирного жителя.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало о трех обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров десять ракет из РСЗО. Мэр Донецка добавил, что по улице Артема были зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что в результате обстрела Киевского района Донецка пострадал один мирный житель.
Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Разрушения в жилых домах в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 13:52
В доме в Донецке после обстрела со стороны ВСУ обрушились перекрытия
 
ПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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