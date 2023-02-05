https://ria.ru/20230205/donbass-1849851200.html
Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР
Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР - РИА Новости, 05.02.2023
Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР
Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику договорился с ее врио главы Денисом Пушилиным о развитии... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:16
2023-02-05T14:16
2023-02-05T14:16
томская область
донецкая народная республика
камчатский край
владимир мазур
денис пушилин
экономика
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику договорился с ее врио главы Денисом Пушилиным о развитии сотрудничества между регионами в научно-технологической и других сферах, сообщает в субботу обладминистрация. "Мы в Томской области успешно решаем задачу кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса. Наше место в тройке регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития – тому подтверждение. Уверен, впереди у наших регионов много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Мазур, предложив усилить сотрудничество с ДНР в научно-технологической сфере. Главы регионов отдельно обсудили примеры экономического сотрудничества. Так, томская компания "Ильма" совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасскими производственниками выпустили первый импортозамещающий проходческий комбайн для работы в ДНР. Сотрудничество в машиностроительной сфере, по мнению Мазура и Пушилина, является одним из перспективных направлений совместной работы. Глава ДНР добавил, что руководство и жители Томской области уже оказывают поддержку Донбассу во многих направлениях. Это гуманитарная помощь, работа томских медиков в гражданских больницах республики, десятки тонн строительных грузов, поддержка беженцев и так далее. Главы регионов договорились создать совместную рабочую группу для более тесного взаимодействия в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20230205/donbass-1849840931.html
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, донецкая народная республика, камчатский край, владимир мазур, денис пушилин, экономика
Томская область, Донецкая Народная Республика, Камчатский край, Владимир Мазур, Денис Пушилин, Экономика
Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР
Томский губернатор Мазур договорился с врио главы ДНР Пушилиным о сотрудничестве регионов
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику договорился с ее врио главы Денисом Пушилиным о развитии сотрудничества между регионами в научно-технологической и других сферах, сообщает в субботу обладминистрация.
"Мы в Томской области успешно решаем задачу кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса. Наше место в тройке регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития – тому подтверждение. Уверен, впереди у наших регионов много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Мазур, предложив усилить сотрудничество с ДНР в научно-технологической сфере.
Главы регионов отдельно обсудили примеры экономического сотрудничества. Так, томская компания "Ильма" совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасскими производственниками выпустили первый импортозамещающий проходческий комбайн для работы в ДНР. Сотрудничество в машиностроительной сфере, по мнению Мазура и Пушилина, является одним из перспективных направлений совместной работы.
"На днях мы встречали делегацию из Камчатского края, а сегодня уже из Томской области – это говорит о том, что тысячи километров не могут помешать тому взаимодействию, которое выстраивается между субъектами Российской Федерации. Для нас это очень ценно", – отметил Пушилин.
Глава ДНР добавил, что руководство и жители Томской области уже оказывают поддержку Донбассу
во многих направлениях. Это гуманитарная помощь, работа томских медиков в гражданских больницах республики, десятки тонн строительных грузов, поддержка беженцев и так далее.
Главы регионов договорились создать совместную рабочую группу для более тесного взаимодействия в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.