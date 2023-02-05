https://ria.ru/20230205/donbass-1849851200.html

Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР

Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР - РИА Новости, 05.02.2023

Томский губернатор договорился о сотрудничестве региона с ДНР

Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику договорился с ее врио главы Денисом Пушилиным о развитии... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:16

2023-02-05T14:16

2023-02-05T14:16

томская область

донецкая народная республика

камчатский край

владимир мазур

денис пушилин

экономика

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе рабочей поездки в Донецкую народную республику договорился с ее врио главы Денисом Пушилиным о развитии сотрудничества между регионами в научно-технологической и других сферах, сообщает в субботу обладминистрация. "Мы в Томской области успешно решаем задачу кооперации промышленного производства и научно-образовательного комплекса. Наше место в тройке регионов-лидеров по уровню научно-технологического развития – тому подтверждение. Уверен, впереди у наших регионов много точек соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Мазур, предложив усилить сотрудничество с ДНР в научно-технологической сфере. Главы регионов отдельно обсудили примеры экономического сотрудничества. Так, томская компания "Ильма" совместно с Ясиноватским машиностроительным заводом и кузбасскими производственниками выпустили первый импортозамещающий проходческий комбайн для работы в ДНР. Сотрудничество в машиностроительной сфере, по мнению Мазура и Пушилина, является одним из перспективных направлений совместной работы. Глава ДНР добавил, что руководство и жители Томской области уже оказывают поддержку Донбассу во многих направлениях. Это гуманитарная помощь, работа томских медиков в гражданских больницах республики, десятки тонн строительных грузов, поддержка беженцев и так далее. Главы регионов договорились создать совместную рабочую группу для более тесного взаимодействия в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20230205/donbass-1849840931.html

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html

томская область

донецкая народная республика

камчатский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

томская область, донецкая народная республика, камчатский край, владимир мазур, денис пушилин, экономика